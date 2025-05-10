Глава Северной Кореи назвал "справедливым" участие его страны в российско-украинской войне

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает участие его страны в российско-украинской войне на стороне РФ "оправданным" и "справедливым", а также заявил о поддержке Москвы как "братского народа".

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Об этом сообщает The Korean Central News Agency (KCNA).

В своем обращении на встрече с представителями дипмиссии РФ в КНДР, северокорейский лидер признал факт привлечения его военных в ряды ВС РФ, которым приказал "присоединиться к действиям российских вооруженных сил по освобождению Курской области".

"Наше участие в конфликте было справедливым, и оно соответствует суверенным правам нашей Республики", — сказал Ким, назвав действия своего государства "проявлением суверенного права на поддержку братского народа".

Глава КНДР вспомнил о северокорейских военных и назвал их "героями" и "высшими представителями чести нации". Впоследствии Ким Чен Ын в этой речи добавил, что Пхеньян без колебаний будет применять военную силу, если США будут продолжать проводить "военные провокации против России".

Ранее стало известно, что КНДР провела новые ядерные учения. Они отрабатывали ответ на ядерный удар и применили одновременно тактические баллистические ракеты Hwasong-11 ("Хвасон-11") и ракетные установки залпового огня калибра 600 мм, способные нести ядерные боеголовки.

Впоследствии сообщалось о вкладе КНДР в российско-украинскую войну. По мнению аналитика Сэма Кренни-Эванса, Россия получает до 40% артснарядов от Пхеньяна, что позволяет армии РФ продолжать боевые действия.