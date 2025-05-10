Глава Північної Кореї назвав "справедливою" участь його країни в російсько-українській війні

Очільник КНДР Кім Чен Ин заявив, що вважає участь його країни в російсько-українській війні на боці РФ "виправданою" і "справедливою", а також заявив про підтримку Москви як "братнього народу".

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Про це повідомляє The Korean Central News Agency (KCNA).

У своєму зверненні на зустрічі з представниками дипмісії РФ у КНДР, північнокорейський лідер визнав факт залучення його військових до лав ЗС РФ, яким наказав "приєднатися до дій російських збройних сил зі звільнення Курської області".

"Наша участь у конфлікті була справедливою, і вона відповідає суверенним правам нашої Республіки", — сказав Кім, назвавши дії своєї держави "виявом суверенного права на підтримку братнього народу".

Глава КНДР згадав про північнокорейських військових і назвав їх "героями" та "вищими представниками честі нації". Згодом Кім Чен Ин у цій промові додав, що Пхеньян без вагань застосовуватиме військову силу, якщо США продовжуватимуть проводити "військові провокації проти Росії".

Раніше стало відомо, що КНДР провела нові ядерні навчання. Вони відпрацьовували відповідь на ядерний удар та застосували одночасно тактичні балістичні ракети Hwasong-11 ("Хвасон-11") й ракетні установки залпового вогню калібру 600 мм, здатні нести ядерні боєголовки.

Згодом повідомлялося про внесок КНДР у російсько-українську війну. На думку аналітика Сема Кренні-Еванса, Росія отримує до 40% артснарядів від Пхеньяна, що дозволяє армії РФ продовжувати бойові дії.