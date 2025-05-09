Одночасно Hwasong та РСЗВ 600 мм: війська КНДР тренувались в ядерному контрударі (фото)

Війська Корейської Народно-Демократичної Республіки провели ядерні навчання на східному кордоні країни. Під час навчань відпрацьовували відповідь на ядерний удар та застосували одночасно тактичні балістичні ракети Hwasong-11 ("Хвасон-11") й ракетні установки залпового вогню калібру 600 мм, здатні нести ядерні боєголовки.

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Про тренування військ КНДР написало Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

KCNA повідомило, що військові навчання відбулись 8 травня. Вказано, що їх проводять у відповідь на аналогічні дії США та "їхніх васальних держав". Поруч з кордоном країни начебто відбувся "безрозсудний акт загострення ситуації" та відпрацювали "авантюрний сценарій ядерної війни". Тому північнокорейські військові повинні уміти швидко реагувати та бути готовими відповісти, ідеться у статті. У зв'язку з цим провели навчання, під час яких спільно відпрацювали реактивні системи та далекобійна артилерія. Як з'ясувалось, лідер КНДР Кім Чен Ин особисто стежив за полігоном, коли одночасно діяли РСЗВ калібру 600 мм й тактичні балістичні ракети Hwasong-11.

"Проведені детальні тренування для опанування всіма підрозділами процедур та процесів швидкого переходу до позиції ядерної контратаки, а також окрема спеціальна лекція для командирів щодо роботи систем. Потім вогневі підрозділи одночасно та по черзі, окремо або спільно, вели вогонь по різних цілях противника у заданому напрямку та на заданій відстані", — написало KCNA.

Державне медіа запевнило, що навчання пройшли успішно і водночас "підтвердили надійність системи управління та мобілізації, здатної швидко реагувати на будь-яку ядерну кризу". Крім того, Кім Чен Ин наголосив, що високоточні удари на велику дальність — це "актуальні вимоги сучасної війни". На думку очільника КНДР, радикальне зростання артилерійських сил віщує багато змін у практиці наших майбутніх воєнних дій".

OSINTер з ніком OsintExperts у соцмережі X опублікував серію фото KCNA з навчань військ КНДР. На фото можна побачити пуск ракети на березі моря та постріли з двох пускових уставок.

Війська КНДР — пуск північнокорейської ракети Фото: KCNA Війська КНДР — тренування армії Пхеньяна Фото: KCNA

На ще одному — Кім Чен Ин на тлі пускової установки для чотирьох ракет. Водночас діаметр пускової — ледь не метр.

Війська КНДР — Кім Чен Ин на тлі пускової установки Фото: KCNA

Зазначимо, Фокус писав про ракети Hwasongpho-11, які є на озброєння військ КНДР. У серпні 2024 року оглядачі Army Recognition повідомили, що північнокорейська армія отримала велику партію Hwasongpho-11D, які створені на базі радянської установки "Точка-У". З'ясувалось, що Пхеньян додатково випустив 250 комплексів для запуску цих ракет, і тепер здатен зробити одномоментний залп з тисячі Hwasongpho-11D.

Нагадуємо, 8 травня на порталі Evocation.info повідомили, що є докази причетності солдатів КНДР до ракетних ударів по Україні. Тим часом у квітні Кім Чен Ин вперше підтвердив, що північнокорейські війська беруть участь у боях в Курській області РФ.