Одновременно Hwasong и РСЗО 600 мм: войска КНДР тренировались в ядерном контрударе (фото)

Войска Корейской Народно-Демократической Республики провели ядерные учения на восточной границе страны. Во время учений отрабатывали ответ на ядерный удар и применили одновременно тактические баллистические ракеты Hwasong-11 ("Хвасон-11") и ракетные установки залпового огня калибра 600 мм, способные нести ядерные боеголовки.

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О тренировке войск КНДР написало Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

KCNA сообщило, что военные учения состоялись 8 мая. Указано, что их проводят в ответ на аналогичные действия США и "их вассальных государств". Рядом с границей страны якобы состоялся "безрассудный акт обострения ситуации" и отработали "авантюрный сценарий ядерной войны". Поэтому северокорейские военные должны уметь быстро реагировать и быть готовыми ответить, говорится в статье. В связи с этим провели учения, во время которых совместно отработали реактивные системы и дальнобойная артиллерия. Как выяснилось, лидер КНДР Ким Чен Ын лично следил за учениями, во время которых одновременно задействовали РСЗО калибра 600 мм и тактические баллистические ракеты Hwasong-11.

"Провели детальные тренировки для освоения всеми подразделениями процедур и процессов быстрого перехода к позиции ядерной контратаки, а также отдельная специальная лекция для командиров по работе систем. Затем огневые подразделения одновременно и по очереди, отдельно или совместно, вели огонь по различным целям противника в заданном направлении и на заданном расстоянии", — написало KCNA.

Государственное медиа заверило, что учения прошли успешно и при этом "подтвердили надежность системы управления и мобилизации, способной быстро реагировать на любой ядерный кризис". Кроме того, Ким Чен Ын подчеркнул, что высокоточные удары на большую дальность — это "актуальные требования современной войны". По мнению главы КНДР, радикальный рост артиллерийских сил предвещает много изменений в практике наших будущих военных действий".

OSINTер с ником OsintExperts в соцсети X опубликовал серию фото KCNA с учений войск КНДР. На фото можно увидеть пуск ракеты на берегу моря и выстрелы из двух пусковых установок.

Войска КНДР — пуск северокорейской ракеты Фото: KCNA Войска КНДР — тренировка армии Пхеньяна Фото: KCNA

На еще одном — Ким Чен Ын на фоне пусковой установки для четырех ракет. При этом диаметр пусковой — чуть ли не метр.

Войска КНДР — Ким Чен Ын на фоне пусковой установки Фото: KCNA

Отметим, Фокус писал о ракетах Hwasong-11, которые есть на вооружение войск КНДР. В августе 2024 года обозреватели Army Recognition сообщили, что северокорейская армия получила большую партию Hwasong-11D, созданных на базе советской установки "Точка-У". Выяснилось, что Пхеньян дополнительно выпустил 250 комплексов для запуска этих ракет, и теперь способен сделать одномоментный залп из тысячи Hwasongpho-11D.

Напоминаем, 8 мая на портале Evocation.info сообщили, что есть доказательства причастности солдат КНДР к ракетным ударам по Украине. Тем временем в апреле Ким Чен Ын впервые подтвердил, что северокорейские войска участвуют в боях в Курской области РФ.