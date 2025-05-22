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Світ

Втопили і прикрили брезентом: у КНДР спробували приховати невдачу з новим есмінцем (фото)

есмінець кндр, есмінець кндр у доці
Фото: скриншот | Есмінець, який потонув на очах Кім Чен Ина, накрили синім брезентом

На супутникових знімках видно, як новітній північнокорейський есмінець лежить на боці біля дока, де відбулася церемонія спуску на воду. Корабель перекинувся на очах у Кім Чен Ина.

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Про це пише Daily Mail.

Есмінець КНДР водотоннажністю 5000 тонн, який мав надійти на озброєння 2026 року, призначений для перевезення систем озброєння, включно з балістичними і крилатими ракетами, здатними нести ядерні заряди. Про це повідомляв представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Джун.

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Есмінець класу Чхве Хен до того, як пішов на дно
Фото: ЦТАК

Корабель на воду спускали 21 травня з помпою, на церемонії був присутній сам Кім Чен Ин. За словами військових аналітиків, аварія сталася, коли есмінець спускали на воду за допомогою так званого бокового спуску — маневру, який був ризикованим для корабля такого розміру. У підсумку есмінець ліг на бік, а Кім Чен Ин заявив, що це "злочинне діяння". І велів відремонтувати есмінець до засідання правлячої партії в червні.

Інцидент, ймовірно, стався на очах у великого натовпу в північно-східному порту Чхонджін, що ще більше посилило публічне приниження Кім Чен Ина.

"Кім Чен Ин дав сувору оцінку, заявивши, що це був серйозний нещасний випадок і злочинне діяння, викликане абсолютною безтурботністю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом... і що з цим не можна миритися", — повідомили державні ЗМІ Північної Кореї.

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Кім Чен Ин назвав аварію з есмінцем "злочинною"
Фото: KCNA

А Кім заявив, що аварія "призвела до краху гідність і самоповагу нашої держави", додавши, що негайне відновлення есмінця було "не просто практичним питанням, а й політичним питанням, безпосередньо пов'язаним з авторитетом держави".

Але поки що есмінець спочиває на дні і, щоб приховати ганьбу, його накрили синім брезентом, який чітко видно на супутникових знімках.

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Есмінець спочиває в доці, накритий синім брезентом
Фото: скриншот

Але експерти в Південній Кореї зазначають, що для Північної Кореї нетипово визнавати невдачі, пов'язані з військовими діями, тож публічне повідомлення про те, що есмінець потонув, вразило спостерігачів. Однак вони зазначають, що у цієї дії був мотив.

"Це ганебно. Але причина, з якої Північна Корея розкрила цей інцидент, полягає в тому, що вона хоче показати, що прискорює модернізацію своїх військово-морських сил, і висловити впевненість у тому, що зрештою зможе побудувати потужніший флот", — сказав Мун Гин Сік, експерт з військово-морського флоту з Сеула.

У Північної Кореї немає важкого морського обладнання, необхідного для підйому судна, і їй, можливо, доведеться шукати технічну підтримку з-за кордону.

"Їм потрібно буде повністю зіштовхнути судно в море і підняти його за допомогою кранів і баржі — устаткування, якого Північна Корея, ймовірно, не має", — зазначив Сік.

Нагадаємо, на 9 травня до Москви приїхала ціла делегація генералів з Північної Кореї, яких привітав президент Росії Володимир Путін.

А сам Кім Чен Ин заявив, що росіяни — це братній народ. А тому участь його країни в російсько-українській війні на боці РФ "справедлива".