Втопили і прикрили брезентом: у КНДР спробували приховати невдачу з новим есмінцем (фото)

На супутникових знімках видно, як новітній північнокорейський есмінець лежить на боці біля дока, де відбулася церемонія спуску на воду. Корабель перекинувся на очах у Кім Чен Ина.

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Про це пише Daily Mail.

Есмінець КНДР водотоннажністю 5000 тонн, який мав надійти на озброєння 2026 року, призначений для перевезення систем озброєння, включно з балістичними і крилатими ракетами, здатними нести ядерні заряди. Про це повідомляв представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Джун.

Есмінець класу Чхве Хен до того, як пішов на дно Фото: ЦТАК

Корабель на воду спускали 21 травня з помпою, на церемонії був присутній сам Кім Чен Ин. За словами військових аналітиків, аварія сталася, коли есмінець спускали на воду за допомогою так званого бокового спуску — маневру, який був ризикованим для корабля такого розміру. У підсумку есмінець ліг на бік, а Кім Чен Ин заявив, що це "злочинне діяння". І велів відремонтувати есмінець до засідання правлячої партії в червні.

Інцидент, ймовірно, стався на очах у великого натовпу в північно-східному порту Чхонджін, що ще більше посилило публічне приниження Кім Чен Ина.

"Кім Чен Ин дав сувору оцінку, заявивши, що це був серйозний нещасний випадок і злочинне діяння, викликане абсолютною безтурботністю, безвідповідальністю та ненауковим емпіризмом... і що з цим не можна миритися", — повідомили державні ЗМІ Північної Кореї.

Кім Чен Ин назвав аварію з есмінцем "злочинною" Фото: KCNA

А Кім заявив, що аварія "призвела до краху гідність і самоповагу нашої держави", додавши, що негайне відновлення есмінця було "не просто практичним питанням, а й політичним питанням, безпосередньо пов'язаним з авторитетом держави".

Але поки що есмінець спочиває на дні і, щоб приховати ганьбу, його накрили синім брезентом, який чітко видно на супутникових знімках.

Есмінець спочиває в доці, накритий синім брезентом Фото: скриншот

Але експерти в Південній Кореї зазначають, що для Північної Кореї нетипово визнавати невдачі, пов'язані з військовими діями, тож публічне повідомлення про те, що есмінець потонув, вразило спостерігачів. Однак вони зазначають, що у цієї дії був мотив.

"Це ганебно. Але причина, з якої Північна Корея розкрила цей інцидент, полягає в тому, що вона хоче показати, що прискорює модернізацію своїх військово-морських сил, і висловити впевненість у тому, що зрештою зможе побудувати потужніший флот", — сказав Мун Гин Сік, експерт з військово-морського флоту з Сеула.

У Північної Кореї немає важкого морського обладнання, необхідного для підйому судна, і їй, можливо, доведеться шукати технічну підтримку з-за кордону.

"Їм потрібно буде повністю зіштовхнути судно в море і підняти його за допомогою кранів і баржі — устаткування, якого Північна Корея, ймовірно, не має", — зазначив Сік.

Нагадаємо, на 9 травня до Москви приїхала ціла делегація генералів з Північної Кореї, яких привітав президент Росії Володимир Путін.

А сам Кім Чен Ин заявив, що росіяни — це братній народ. А тому участь його країни в російсько-українській війні на боці РФ "справедлива".