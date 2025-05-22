Провал із запуском есмінця в КНДР: чому влада Північної Кореї сама зізналась у аварії

Вранці 22 травня 2025 року стало відомо, що у Північній Кореї під час запуску на воду есмінця, який має нести 74 ракети різних типів у вертикальних пускових установках, він перевернувся на бік і занурився у воду. Режим КНДР пішов на нетиповий для себе крок і не став приховувати інцидент.

Related video

Які мотиви такого кроку, розповіли у Defence Express.

Північнокрейська влада повідомила про факт аварії, а для пояснення причин вжила словосполучення "ненауковий емпіризм". Слідом після оголошення від Центрального телеграфного агентства Кореї у відкритому доступі з’явився супутниковий знімок, який показав наслідки аварії.

Кім Чен Ин оголосив, що дав місяць на усунення наслідків аварії та відновлення корабля. Втім, як вважають експерти Defence Express, місяцем тут справа не обмежиться.

"На перший погляд Північна Корея не виграла нічого через визнання факту аварії при спуску на воду другого есмінця. Але далі варто звернути увагу на те, що лише в травні 2025 року вперше в публічному просторі з’явився супутниковий знімок, який вказував на факт добудови цього есмінця. Тому тут північнокорейський режим цілком міг розраховувати на те, що Захід в принципі буде шокований тим, наскільки швидкими темпами в КНДР будують сучасні бойові кораблі", — вважають експерти Defence Express.

Крім цього, визнання проблеми з есмінцем владою мало створити ілюзію її "відкритості" чи "доступності" для країн Заходу. Тому виходить, що попри неочевидність мотивів, режим КНДР мав достатньо аргументів "за" для публічного визнання факту описаної вище аварії.

Нагадаємо про есмінець КНДР водотоннажністю 5000 тонн, який мав надійти на озброєння 2026 року. Корабель на воду спускали 21 травня, на церемонії був присутній сам Кім Чен Ин.