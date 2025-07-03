Будинку не буде, машини теж, ціни захмарні: плач збіднілої росіянки розриває мережу

Росіянка поскаржилася на високі ціни в РФ. У коментарях їй нагадали, що причиною цьому стала розпочата проти України війна.

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Дівчина розплакалася, коли говорила, що їй не вистачає грошей, а просити в бабусі вона не може, бо та почне віддавати свою пенсію. У TikTok її відео набрало вже понад мільйон лайків.

"Все таке дороге, я не про квартири, не про машини. Банально сходити в магазин вартує зараз якихось захмарних грошей. У мене зарплата 35-37 тисяч. При тому що я працюю 2/2 по 12 годин. 25 тисяч я залишаю щомісяця тільки на їжу. Я не користуюсь доставками. Я не користуюсь якимись дорогими супермаркетами. Я брешу своїй бабусі, що мені вистачає грошей, тому що якщо я їй раптом скажу, що мені чогось не вистачає, вона мені віддаватиме свою пенсію. А це буде ще гірше", — сказала росіянка.

Дівчина вчиться на комерції і щоб оплачувати навчання, потрібно працювати, а робота забирає час, який варто було б присвятити навчанню.

"І це замкнуте коло приведе до того, що я ніколи не працюватиму за професією, а якщо й буду, то це будуть ті самі копійки. І знаєте, яку новину я почула на днях на роботі, що ціни з 1 числа знову підвищать на їжу. Хліб буде коштувати вже не 60-70 рублів, а всі 100. У мене ніколи не буде своєї квартири, ніколи. Не буде машини, нічого, розумієте", — розплакалася вона.

Росіянка додала, що фрукти, овочі, курка це її зарплата за день.

У коментарях українці і не тільки швидко нагадали, куди є значна частка бюджету Росії:

"Зато воювати гроші є в держави".

"Я не цікавлюсь політикою. Ось і результат. Зате в тебе є Путін".

"Зате "свабадітєлі" і санкцій не боїтесь".

"війни не треба влаштовувати, тоді і ціни не будуть підійматися".

"Може то війна вам боком вилазить".

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