Дома не будет, машины тоже, цены заоблачные: плач обедневшей россиянки разрывает сеть

Россиянка пожаловалась на высокие цены в РФ. В комментариях ей напомнили, что причиной этому стала начатая против Украины война.

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Девушка расплакалась, когда говорила, что ей не хватает денег, а просить у бабушки она не может, потому что та начнет отдавать свою пенсию. В TikTok ее видео набрало уже более миллиона лайков.

"Все такое дорогое, я не про квартиры, не про машины. Банально сходить в магазин стоит сейчас каких-то заоблачных денег. У меня зарплата 35-37 тысяч. При том что я работаю 2/2 по 12 часов. 25 тысяч я оставляю ежемесячно только на еду. Я не пользуюсь доставками. Я не пользуюсь какими-то дорогими супермаркетами. Я вру своей бабушке, что мне хватает денег, потому что если я ей вдруг скажу, что мне чего-то не хватает, она мне будет отдавать свою пенсию. А это будет еще хуже", — сказала россиянка.

Девушка учится на коммерции и чтобы оплачивать обучение, нужно работать, а работа забирает время, которое стоило бы посвятить учебе.

"И этот замкнутый круг приведет к тому, что я никогда не буду работать по профессии, а если и буду, то это будут те же копейки. И знаете, какую новость я услышала на днях на работе, что цены с 1 числа опять повысят на еду. Хлеб будет стоить уже не 60-70 рублей, а все 100. У меня никогда не будет своей квартиры, никогда. Не будет машины, ничего, понимаете", — расплакалась она.

Россиянка добавила, что фрукты, овощи, курица это ее зарплата за день.

В комментариях украинцы и не только быстро напомнили, куда идет значительная доля бюджета России:

"Зато воевать деньги есть у государства".

"Я не интересуюсь политикой. Вот и результат. Зато у тебя есть Путин".

"Зато "асвабадители" и санкций не боитесь".

"Войны не надо устраивать, тогда и цены не будут подниматься".

"Может это война вам боком вылезает".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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