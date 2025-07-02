Все думали, что Ани Лорак: кто на самом деле пел в популярной рекламе 2011 года (видео)

Украинская певица Злата Огневич вспомнила легендарный рекламный хит, который в свое время добавил ей немало поклонников. Впрочем, многие думали, что песню исполняет Ани Лорак.

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Огневич даже напела популярную песню, общаясь со своими подписчиками в TikTok.

"Полюбила вас еще с рекламы "Корона". Это такие воспоминания. Тишина, мир и родители рядом", — написала пользовательница сети Злате.

На что Огневич напела отрывок песни из рекламы, которой почти 15 лет.

"Я благодарна за такие теплые слова. Я тоже тепло скучаю по этим временам, но сейчас не менее прекрасные времена, новые песни. Давайте вместе вспомним "Страсть". Потому что я, честно, не пела ее уже много лет", — сказала Злата.

Реклама "Корона"

Впрочем, в комментариях к видео многие написали, что ассоциировали эту рекламу и песню с Ани Лорак:

"Классно но почему-то всегда думала что в рекламе "Короны" пела Ани Лорак".

"Почему я думала что эту песню Лорак пела?"

"Ого) я думала это была Лорак".

"Злата, так горжусь что вы наша, 🇺🇦, что не предали как Лорак".

На одно из сообщений Огневич отписала, что многие действительно думали, что "Страсть" исполняет Ани Лорак, которая живет и работает в России и даже после начала полномасштабной войны не изменила свою позицию.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко ответил на слухи о романе со Златой Огневич.

Огневич публично прокомментировала отношения с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, с которым несколько лет назад ей приписывали роман.

Кроме того, Злата Огневич впервые публично прокомментировала слухи о романе с исполнителем Максимом Бородиным.