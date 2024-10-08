Злата Огневич впервые рассказала об отношениях с Андреем Хлывнюком

Злата Огневич призналась, что имела симпатию к Андрею Хлывнюку, однако романтических отношений между ними не возникло.

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38-летняя украинская певица Злата Огневич впервые публично прокомментировала отношения с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком с которым несколько лет назад приписывали ей роман. Подробностями она поделилась в программе "Тур со звездами" на "Люкс ФМ".

Так, артистка призналась, что в свое время она тесно общалась с Хлывнюком, но это был исключительно творческий тандем в котором родилась совместная песня "Ты обещал" в которой Андрей стал автором слов, а Злата — автором музыки. Однако, артистка также добавила, что тогда у нее была симпатия к певцу.

"Конечно он мне тогда очень нравился, потому что невозможно устоять перед чарами мужчины, потому что невозможно устоять перед чарами мужчины, который глубокий, умный, талантливый, харизматичный. Да, он мне нравился. Но как вы видите это только творческий союз в котором родилась песня", — сказала Огневич.

На вопрос, почему их отношения не сложились, она ответила, что она этого не хотела да и Андрей не намекал на отношения. Кроме этого, певица призналась, что сейчас не общается с артистом, но была бы не против увидеться и поговорить, ведь она убеждена, что за много лет Андрей очень изменился. Также она добавила, что тот Андрей, которого она знает, очень сложный человек.

"Он очень талантливый, невероятно харизматичный человек. Я очень давно не была с ним на связи, но бы мне хотелось пообщаться с ним не в телеграмме, а просто за чашечкой кофе, просто спросить, как у него сейчас на душе, на сердце. Потому что прошло много времени с нашей последней встречи и мне было бы интересно увидеть насколько он изменился, потому что я думаю 100% за это время произошли изменения. Но он очень не простой человек, как и все творческие люди. Покажите мне простого творческого человека. Это проявляется во всем в подходе к творчеству, в характере, в общении с людьми", — резюмировала артистка.

Заметим, что Андрей Хлывнюк женат на арт-директоре издательства "Основы" и режиссере музыкальных клипов Анне Копыловой. Пара вместе была более 10 лет, однако в 2021 году стало известно, что они развелись. Совместно имеют двоих детей — 14-летнего Ивана и 11-летнюю Александру.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Хлывнюк высказался о мужчинах за границей.

Кроме этого, Фокус писал, что лидер группы "Бумбокс" получил нагрудный знак за защиту Украины.