Злата Огнєвіч вперше розповіла про стосунки з Андрієм Хливнюком

Злата Огнєвіч зізналася, що мала симпатію до Андрія Хливнюка, однак романтичних відносин між ними не виникло.

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38-річна українська співачка Злата Огнєвіч вперше публічно прокоментувала відносини з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком з яким кілька років тому приписували їй роман. Подробицями вона поділилася в програмі "Тур з зірками" на "Люкс ФМ".

Так, артистка зізналася, що свого часу вона тісно спілкувалася з Хливнюком, але це був виключно творчий тандем в якому народилася спільна пісня "Ти обіцяв" в якій Андрій став автором слів, а Злата — автором музики. Однак, артистка також додала, що тоді у неї була симпатія до співака.

"Звичайно він мені тоді дуже подобався, бо неможливо встояти перед чарами чоловіка, який глибокий, розумний, талановитий, харизматичний. Так, він мені подобався. Але як ви бачите це тільки творчий союз в якому народилася пісня", — сказала Огнєвіч.

На запитання, чому їх стосунки не склалися, вона відповіла, що вона цього не хотіла та і Андрій не натякав на відносини. Крім цього, співачка зізналася, що зараз не спілкується з артистом, але була б не проти побачитися і поговорити, адже вона переконана, що за багато років Андрій дуже змінився. Також вона додала, що той Андрій, якого вона знає, дуже складна людина.

"Він дуже талановитий, неймовірно харизматичний чоловік. Я дуже давно не була з ним на зв’язку, але б мені хотілося поспілкуватися з ним не в телеграмі, а просто за філіжанкою кави, просто запитати, як у нього зараз на душі, на серці. Бо пройшло багато часу з нашої останньої зустрічі і мені було б цікаво побачити наскільки він змінився, бо я думаю 100% за цей час сталися зміни. Але він дуже не проста людина, як і всі творчі люди. Покажіть мені просту творчу людину. Це проявляється в усьому в підході до творчості, в характері, в спілкуванні з людьми", — резюмувала артистка.

Зауважимо, що Андрій Хливнюк одружений на артдиректорці видавництва "Основи" та режисерці музичних кліпів Ганні Копиловій. Пара разом була понад 10 років, однак у 2021 році стало відомо, що вони розлучилися. Спільно мають двох дітей — 14-річного Івана та 11-річну Олександру.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андрій Хливнюк висловився про чоловіків за кордоном.

Крім цього, Фокус писав, що лідер гурту "Бумбокс" отримав нагрудний знак за захист України.