"Прийде ваша черга": Андрій Хливнюк висловився про чоловіків за кордоном (відео)

Андрій Хливнюк зізнався, що коли виїжджає за кордон на благодійні концерти, завжди відчуває, що ніби займається якимись другорядними справами.

44-річний український музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк висловився про чоловіків, які живуть за кордоном. Своє бачення співак висловив в інтерв’ю Голос Америки Українською.

Зокрема, співак заявив, що чим далі від фронту, тим кровожерніша аудиторія приходить на його благодійні концерти на підтримку України. За його словами, він часто бачить дебелих чоловіків, які на його концертах несамовитим голосом кричать: "Смерть ворогам". У такі моменти, зізнався Андрій Хливнюк, завжди виникає думка, що звісно смерть, але вони зараз у місці, де далеко від фронту.

"Для них це щось інакше, якісь інші люди, рицарі без страху, які б’ються 24/7 зі своїми золотими мечами. І треба це якось трохи змінити. Що це не зовсім так, і ви, точно такі самі рицарі, з тим же страхом, як і ті, хто робить цю роботу. Не дай Боже вони закінчаться, то прийде ваша черга", — сказав Хливнюк.

Співак зазначив, що виступи за кордоном схожі на інший світ та паралельну реальність, адже більшість людей на його концертах ніколи не чули звуки сирен, вибухів і тому подібне.

"Я радий, за цих людей. Я дуже щасливий, що ці люди ніколи не чули, я не бажаю нікому чути ці тривоги, розрізняти виходи, приходи і турбуватися, що твої рідні зараз можуть бути під обстрілом. Хай собі ці люди живуть в мирі. В цьому немає несправедливості. З ними теж могло таке статися. Ви відчували несправедливість, коли йшла війна в Сомалі? Ні", — пояснив співак.

Андрій Хливнюк також зізнався, що коли їде на гастролі по світу часто відчуває, що ніби займаєшся другорядною роботою, хоча, ніби і сам розуміє, що те, що він робить також важливо. Крім цього, співак розповів, що він не воює на передовій, а специфіка його роботи це друга лінія. Він також пояснив, що там де він проходить військову службу, їх не обстрілює ворожа піхота, тільки артилерія і дрони.

Варто зазначити, що раніше співак розповідав, що служить на Херсонському напрямку. Андрій Хливнюк входить до складу підрозділу повітряної розвідки. Раніше співак розповідав, що керує легким ударно-розвідувальним безпілотником під назвою "Каратель", який має не лише розвідувальну функцію, а також може при необхідності транспортувати медикаменти. Крім того, співак займається розробкою стратегічних планів та виконання бойових завдань. Він є командиром підрозділу та двох екіпажів.

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