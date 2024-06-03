"Придет ваша очередь": Андрей Хлывнюк высказался о мужчинах за границей (видео)

Андрей Хлывнюк признался, что когда выезжает за границу на благотворительные концерты, всегда чувствует, что будто занимается какими-то второстепенными делами.

44-летний украинский музыкант, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказался о мужчинах, которые живут за границей. Свое видение певец высказал в интервью Голос Америки на украинском языке.

В частности, певец заявил, что чем дальше от фронта, тем кровожаднее аудитория приходит на его благотворительные концерты в поддержку Украины. По его словам, он часто видит тучных мужчин, которые на его концертах душераздирающим голосом кричат: "Смерть врагам". В такие моменты, признался Андрей Хлывнюк, всегда возникает мысль, что конечно смерть, но они сейчас в месте, где далеко от фронта.

"Для них это что-то иное, какие-то другие люди, рыцари без страха, которые бьются 24/7 со своими золотыми мечами. И надо это как-то немного изменить. Что это не совсем так, и вы, точно такие же рыцари, с тем же страхом, как и те, кто делает эту работу. Не дай Бог они закончатся, то придет ваша очередь", — сказал Хлывнюк.

Певец отметил, что выступления за рубежом похожи на другой мир и параллельную реальность, ведь большинство людей на его концертах никогда не слышали звуки сирен, взрывов и тому подобное.

"Я рад, за этих людей. Я очень счастлив, что эти люди никогда не слышали, я не желаю никому слышать эти тревоги, различать выходы, приходы и беспокоиться, что твои родные сейчас могут быть под обстрелом. Пусть себе эти люди живут в мире. В этом нет несправедливости. С ними тоже могло такое произойти. Вы чувствовали несправедливость, когда шла война в Сомали? Нет", — пояснил певец.

Андрей Хлывнюк также признался, что когда едет на гастроли по миру часто чувствует, что будто занимаешься второстепенной работой, хотя, вроде и сам понимает, что то, что он делает также важно. Кроме этого, певец рассказал, что он не воюет на передовой, а специфика его работы это вторая линия. Он также объяснил, что там где он проходит военную службу, их не обстреливает вражеская пехота, только артиллерия и дроны.

Стоит отметить, что ранее певец рассказывал, что служит на Херсонском направлении. Андрей Хлывнюк входит в состав подразделения воздушной разведки. Ранее певец рассказывал, что управляет легким ударно-разведывательным беспилотником под названием "Каратель", который имеет не только разведывательную функцию, а также может при необходимости транспортировать медикаменты. Кроме того, певец занимается разработкой стратегических планов и выполнением боевых задач. Он является командиром подразделения и двух экипажей.

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