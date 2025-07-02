Усі думали, що Ані Лорак: хто насправді співав у популярній рекламі 2011 року (відео)

Українська співачка Злата Огнєвіч пригадала легендарний рекламний хіт, який свого часу додав їй чимало прихильників. Втім, багато хто думав, що пісню виконує Ані Лорак.

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Огнєвіч навіть наспівала популярну пісню, спілкуючись зі своїми підписниками в TikTok.

"Полюбила вас ще з реклами "Корона". Це такі спогади. Тиша, мир і батьки поруч", — написала користувачка мережі Златі.

На що Огнєвіч наспівала відривок пісні з реклами, якій майже 15 років.

"Я вдячна за такі теплі слова. Я теж тепло сумую за цими часами, але зараз не менш прекрасні часи, нові пісні. Давайте разом пригадаємо "Пристрасть". Бо я, чесно, не співала її вже багато років", — сказала Злата.

Реклама "Корона"

Втім, у коментарях до відео багато хто написав, що асоціював цю рекламу та пісню з Ані Лорак:

"Класно але чомусь завжди думала що в рекламі "Корони" співала Ані Лорак".

"чому я думала що цю пісню Лорак співала?"

"Ого) я думала то була Лорак".

"Злато, так пишаюсь що ви наша, 🇺🇦, що не зрадили як Лорак".

На одне з повідомлень Огнєвіч відписала, що багато хто справді думав, що "Пристрасть" виконує Ані Лорак, яка живе та працює в Росії та навіть після початку повномасштабної війни не змінила свою позицію.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Український шеф-кухар Євген Клопотенко відповів на чутки про роман зі Златою Огнєвіч.

Огнєвіч публічно прокоментувала стосунки з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, з яким кілька років тому їй приписували роман.

Крім того, Злата Огнєвіч вперше публічно прокоментувала чутки про роман з виконавцем Максимом Бородіним.