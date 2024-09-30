Злата Огнєвіч натякнула на роман з відомим актором

Злата Огнєвіч заявила, що на сцені сублімує своє особисте життя та стосунки з чоловіками.

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38-річна співачка Злата Огнєвіч вперше публічно прокоментувала чутки про роман з виконавцем Максимом Бородіним, з яким вона нещодавно запрем’єрила пісню "Без тебе". Подробицями особистого життя артистка поділилася в програмі Ближче до зірок на ТЕТ.

Зокрема, Злата Огнєвіч заявила, що це нормально, що люди створюють такі чутки, адже вона дійсно гармонійно виглядає разом з Максимом. Однак, відомо, що виконавець офіційно одружений і має трьох дітей.

"Люди пускали чутки, що у нас з Максом роман. Коли такий брутальний тембр, який є у Макса, дуже чоловічий, дуже сильний, то хочеться в ньому розтворитися. Звісно, будуть чутки, бо ми пасуємо, ми класно виглядаємо, в кадрі є ось ця магія, ця синергія", — сказала Огнєвіч.

Крім цього, коментуючи особисте життя, співачка зізналася про почуття до іншого свого колеги по сцені, актора Тараса Цимбалюка, який також нині перебуває у стосунках.

"Так, я сублімую на своїх партнерів по сцені, те, чого немає в реальному житті. Це, до речі, стосується і вистави "Основний інстинкт", де ми граємо з Тарасом Цимбалюком. В нас там взагалі реальний поцілунок на сцені, почуття, кохання. І я його уявляю реальним партнером. Поки що так. Немає стосунків, про які я можу заявити на широкий загал", — пояснила співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Злата Огнєвіч розповіла, чим закінчилася історія з чоловіком, який її переслідував понад 5 років.

Крім цього, Фокус писав, що Злата Огнєвіч спровокувала чутки про заручини.