Злата Огнєвіч розповіла, чим закінчилася історія з чоловіком, який її переслідував понад 5 років

Злата Огнєвіч розповіла, як завдяки військовослужбовцю перестала боятися свого переслідувача.

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Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, чим закінчилася історія з чоловіком, який її переслідує протягом останніх п’яти років. Подробицями артистка поділилася в програмі "Ближче до зірок" на ТЕТ.

Так, на запитання ведучого Микити Добриніна, чи вдалося вирішити проблему зі сталкером, яка триває ще з 2019 року, коли чоловік почав стежити за співачкою і погрожував Огнєвіч та її сім’ї, вона відповіла, що до цього часу, ані поліція, ані суд убезпечити її не змогли.

"Я живу далі з цією історією і не можу нічого зробити. Після тих переслідувань, навіть я сильна достатньо жінка, особистість, я ходила оглядувалася. Ти уявляєш собі, яку травму він спричинив мені, моїй психіці. Нічим вона (ред. історія зі сталкером) не закінчилася. Я його бачила нещодавно на районі, він знову повернувся, таксує", — розповіла артистка.

За її словами, одного разу вона отримала на телефон відео від військовослужбовця, який зупинив її переслідувача на блокпосту. На ньому захисник вимагає від переслідувача артистки ні на крок не підходити до нього. Після цього відео, зізналася співачка, вона стала трішки спокійніше дивитися на ситуацію.

"Мені один раз прислав відео військовий з блокпоста, який його впізнав, зупинив, змусив його вийти з машини цього сталкера і каже, ти обіцяєш, що ти більше ніколи навіть не подивишся в бік Злати. І після цього відео мене попустило. Тобто військовий в моїй уяві — це супермен, який мене врятує від всіх бід", — резюмувала артистка.

Зауважимо, що чоловік переслідував Злату Огнєвіч понад п'ять років. Вперше про це співачка публічно розповіла у 2020 році, коли чоловік почав погрожувати їй та її сім’ї. У січні 2022-го сталкера затримала поліція і заборонила йому наближатися до співачки. Однак, ніякого покарання фактично чоловік так і не отримав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ZLATA OGNEVICH розповіла Фокусу, про те з ким з учасників спілкується після проєкту "Холостячка", на які кошти сьогодні живе та чи планує повернутися знову в політику.

Крім цього, Фокус писав, про те, що Злата Огнєвіч зізналася, що намагалася скоїти суїцид.