Злата Огневич рассказала, чем закончилась история с мужчиной, который ее преследовал более 5 лет

Злата Огневич рассказала, как благодаря военнослужащему перестала бояться своего преследователя.

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Украинская певица Злата Огневич рассказала, чем закончилась история с мужчиной, который ее преследует на протяжении последних пяти лет. Подробностями артистка поделилась в программе "Ближе к звездам" на ТЕТ.

Так, на вопрос ведущего Никиты Добрынина, удалось ли решить проблему со сталкером, которая длится еще с 2019 года, когда мужчина начал следить за певицей и угрожал Огневич и ее семье, она ответила, что до сих пор, ни полиция, ни суд обезопасить ее не смогли.

"Я живу дальше с этой историей и не могу ничего сделать. После тех преследований, даже я достаточно сильная женщина, личность, я ходила оглядывалась. Ты представляешь себе, какую травму он нанес мне, моей психике. Ничем она (ред. история со сталкером) не закончилась. Я его видела недавно на районе, он снова вернулся, таксует", — рассказала артистка.

По ее словам, однажды она получила на телефон видео от военнослужащего, который остановил ее преследователя на блокпосту. На нем защитник требует от преследователя артистки ни на шаг не подходить к нему. После этого видео, призналась певица, она стала чуточку спокойнее смотреть на ситуацию.

"Мне один раз прислал видео военный с блокпоста, который его узнал, остановил, заставил его выйти из машины этого сталкера и говорит, ты обещаешь, что ты больше никогда даже не посмотришь в сторону Златы. И после этого видео меня попустило. То есть военный в моем воображении — это супермен, который меня спасет от всех бед", — резюмировала артистка.

Заметим, что мужчина преследовал Злату Огневич более пяти лет. Впервые об этом певица публично рассказала в 2020 году, когда мужчина начал угрожать ей и ее семье. В январе 2022-го сталкера задержала полиция и запретила ему приближаться к певице. Однако, никакого наказания фактически мужчина так и не получил.

Напомним, ранее мы писали, что ZLATA OGNEVICH рассказала Фокусу, о том с кем из участников общается после проекта "Холостячка", на какие средства сегодня живет и планирует ли вернуться снова в политику.

Кроме этого, Фокус писал, о том, что Злата Огневич призналась, что пыталась совершить суицид.