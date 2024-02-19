"Угрожал мне убийством": Злату Огневич преследовал водитель такси (фото)

Водителем такси оказался Вадим Лебедь — мужчина, который следит за певицей как минимум с 2019 года. Ранее он угрожал убить и саму Злату, и ее семью, а также как-то при личной встрече схватил артистку за руку.

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Вадим Лебедь, который преследует Злату Огневич как минимум с 2019 года, снова стал угрожать украинской певице расправой. Об этом Огневич рассказала в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

Своего преследователя Огневич на этот раз узнала в водителе такси. Певица у него, почему он снова преследует ее. На что тот ответил: приехал не ради певицы, а "на доставку". Об инциденте Злата Огневич приняла решение рассказать в социальных сетях и публично обратиться к службе такси, в которой сейчас работает мужчина.

"Обращаюсь к службе публично. Вадим Лебедь. Знакомьтесь, снова появился преследователь. Номера авто также сняли. У вас работает водитель, который угрожал убийством мне и моей семье. И он возит ваших пассажиров. По моему мнению, это — опасно. Примите надлежащие меры. Такие люди не имеют права работать в такси", — написала артистка.

Злата Огневич обратилась к одной из украинских служб такси с с просьбой уволить водителя Вадима Лебедя, который преследует ее уже на протяжении нескольких лет Фото: Скриншот

Кто такой Вадим Лебедь

Вадим Лебедь — 43-летний уроженец города Христиновка Уманского района Черкасской области, который сейчас проживает в Киеве. В 2006 году он закончил факультет экономики предприятия и управления персоналом в КНЭУ им. В. Гетьмана. В конце января 2022 года его задержали сотрудники спецподразделение "Корд".

"Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительницы, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети", — сообщил тогда начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин.

После того, как Злата Огневич написала заявления о преследовании и угрозах в правоохранительные органы, Вадима Лебедя задержали Фото: Нацполиция

Отметим, что сам мужчина не отрицает тот факт, что систематически угрожает украинской певице. В разговоре с журналисткой телепрограммы "Украинские сенсации" в 2020 году. Сотрудница медиа спросила, угрожал ли он когда-то популярной певице.

"Говорил, да… Говорил, что я ее убью", — ответил Лебедь на вопрос и засмеялся.

Он также рассказал, что однажды он схватил Злату за руку, когда та вышла из машины. Однако такое поведение Лебедь нарушением личных границ и нападением не считал. По его мнению, "нападение – это когда есть синяки".

Вадим Лебедь не скрывает, что "сталкерит" за Златой Огневич Фото: Скриншот

Напомним, в конце января 2022 года Злата Огневич пожаловалась на поклонника, угрожающего ей расправой. Певица заявила в полицию на поклонника, который угрожал убить ее или ее отца. По ее словам, неадекватный мужчина преследовал ее в течение трех лет.

О преследованиях Злата Огневич заявляла еще в 2019 году. Тогда навязчивый поклонник преследовал певицу у дверей ее жилища. Полиции удалось даже задержать мужчину, но понес ли он ответственность за свои действия не сообщается.