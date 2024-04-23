"Большая душевная боль": Злата Огневич призналась, что пыталась совершить суицид (видео)

Артистка проработала проблему и осознала ценность жизни. Сейчас она размышляет о том, чтобы стать мамой.

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Украинская певица Злата Огневич призналась, что пыталась совершить суицид в 2015 году. Об этом артистка рассказала в интервью Славе Демину.

Звезда сцены вспомнила, как переживала душевную боль и выпила большое количество транквилизаторов. Все это произошло из-за человека, который причинил боль Злате.

"Триггером стали определенные обстоятельства в моей жизни. Это большая душевная боль и я не могла справиться. Это была не я..." — призналась знаменитость.

Огневич отметила, что желание покончить с собой не приходит просто так: сначала человек переживает легкую депрессию, тяжелое психологическое состояние.

"Я была как нулевая система, которая чувствовала, что я умираю. И мне мозг подал идею, что это единственный путь избавиться от мучений души. И эта мысль мне приходила довольно часто", — рассказала певица.

Впрочем, Злата Огневич пережила тяжелый период, осознав ценность жизни и проработав этот вопрос со специалистом.

Злата Огневич рассказала о личной жизни и попытке суицида

Кроме этого, артистка намекнула на новые отношения, однако не стала подробно рассказывать о них. По словам Златы, она уже думает о пополнении и даже усыновлении ребенка.

"Это только мысли, но это не страшно. Я не боюсь. Наоборот хотела поговорить со своей половинкой, согласился бы он иметь ребенка из детского дома и своего", — отметила знаменитость.

О личной жизни Златы Огневич почти ничего не известно. Во время проекта "Холостячка" она выбрала Андрея Задворного. Впрочем, как известно, их история не сложилась. Недавно певицу заподозрили в беременности, однако она не прокомментировала домыслы в сети.

Злата Огневич

Напомним, Злата Огневич стала жертвой мошенников.

Также Фокус писал о том, как Злата Огневич раскритиковала известного рэпера из РФ.