Злата Огневич рассказала, что из-за нечестного владельца концертного агентства вынуждена была отменить ряд своих концертов.

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37-летняя украинская певица Злата Огневич рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего вынуждена была отменить свои концерты. Об этом она рассказала в своей заметке в инстаграм.

"Друзья. Имею для вас новость, которая меня лишила покоя и поразила до глубины души. Концертная компания @_starlabel_, которая занималась организацией моих концертов, оказалась мошеннической. Ее владелец Тарас Доненко- абсолютно безответственный человек. Его местонахождение пока неизвестно. В связи с этими обстоятельствами, я вынуждена отменить все запланированные концерты", — сказала Огневич.

Певица также рассказала, что пострадали и другие артисты. Речь идет о группе "Скай" и ее лидере Олеге Собчуке.

Огневич также отметила, что сейчас местонахождение подозреваемого неизвестно. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы.

"Мне обидно, что средства, которые я планировала задонатить на ВСУ, исчезли вместе с Тарасом Доненко. Его личностью уже занимаются юристы и правоохранительные органы", — добавила певица.

Известно, что отменили выступления певицы в Николаеве, Львове, Ужгороде, Харькове и Киеве.

"Со стороны нашей команды мы приложим максимум усилий, чтобы решить эту досадную ситуацию и заставить Тараса Доненко вернуть все средства за билеты. Спасибо, что со мной. Это очень непростые времена, но я продолжу верить в справедливость", — резюмировала певица.

Пока концертное агентство, которое Злата Огневич обвиняет в мошенничестве никак не прокомментировало ситуацию.

Напомним, полиция задержала фаната Златы Огневич, который угрожал ей расправой.