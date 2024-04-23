"Великий душевний біль": Злата Огнєвіч зізналася, що намагалася скоїти суїцид (відео)

Артистка пропрацювала проблему та усвідомила цінність життя. Наразі вона міркує про те, щоб стати мамою.

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Українська співачка Злата Огнєвіч зізналася, що намагалася скоїти суїцид у 2015 році. Про це артистка розповіла в інтервʼю Славі Дьоміну.

Зірка сцени пригадала, як переживала душевний біль та випила велику кількість транквілізаторів. Усе це сталося через людину, яка завдала болю Златі.

"Тригером стали певні обставини в моєму житті. Це великий душевний біль і я не могла впоратися. Це була не я…" — зізналася знаменитість.

Огнєвіч наголосила, що бажання вкоротити собі віку не приходить просто так: спочатку людина переживає легку депресію, важкий психологічний стан.

"Я була як нульова система, яка відчувала, що я вмираю. І мені мозок подав ідею, що це єдиний шлях позбутися мук душі. І ця думка мені приходила досить часто", — розповіла співачка.

Втім, Злата Огнєвіч пережила важкий період, усвідомивши цінність життя та пропрацювавши це питання з фахівцем.

Злата Огнєвіч розповіла про особисте життя та спробу суїциду

Окрім цього, артистка натякнула на нові стосунки, проте не стала детально розповідати про них. За словами Злати, вона вже думає про поповнення та навіть усиновлення дитини.

"Це тільки думки, але це не страшно. Я не боюся. Навпаки хотіла поговорити зі своєю половинкою, чи погодився б він мати дитину з дитячого будинку й свою", — зазначила знаменитість.

Про особисте життя Злати Огнєвіч майже нічого не відомо. Під час проєкту "Холостячка" вона обрала Андрія Задворного. Втім, як відомо, їхня історія не склалася. Нещодавно співачку запідозрили у вагітності, проте вона не прокоментувала домислів у мережі.

Злата Огнєвіч

Нагадаємо, Злата Огнєвіч стала жертвою шахраїв.

Також Фокус писав про те, як Злата Огнєвіч розкритикувала відомого репера з РФ.