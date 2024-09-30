Злата Огневич намекнула на роман с известным актером

Злата Огневич заявила, что на сцене сублимирует свою личную жизнь и отношения с мужчинами.

Related video

38-летняя певица Злата Огневич впервые публично прокомментировала слухи о романе с исполнителем Максимом Бородиным с которым она недавно запремьерила песню "Без тебя". Подробностями личной жизни артистка поделилась в программы Ближе к звездам на ТЕТ.

В частности, Злата Огневич заявила, что это нормально, что люди создают такие слухи, ведь она действительно гармонично смотрится вместе с Максимом. Однако, известно, что исполнитель официально женат и имеет троих детей.

"Люди пускали слухи, что у нас с Максом роман. Когда такой брутальный тембр, который есть у Макса очень мужской, очень сильный, то хочется в нем раствориться. Конечно будут слухи, потому что мы подходим, мы классно выглядим, в кадре есть вот эта магия, эта синергия", — сказала Огневич.

Кроме этого, комментируя свою личную жизнь певица призналась о чувствах к другому своему коллеге по сцене, актеру Тарасу Цимбалюку, который также сейчас находится в отношениях.

"Да, я сублимирую на своих партнеров по сцене, то, чего нет в реальной жизни. Это кстати касается и спектакля "Основной инстинкт", где мы играем с Тарасом Цимбалюком. У нас там вообще реальный поцелуй на сцене, чувства, любовь. И я его представляю реальным партнером. Пока что так. Нет отношений о которых я могу заявить на широкую общественность", — пояснила певица.

Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич рассказала, чем закончилась история с мужчиной, который ее преследовал более 5 лет.

Кроме этого, Фокус писал, что Злата Огневич спровоцировала слухи о помолвке.