Злата Огневич спровоцировала слухи о помолвке (фото)
На фоне белых пионов артистка показала свою руку с кольцом на безымянном пальце. Особых деталей она не раскрыла.
Украинская певица Злата Огневич спровоцировала слухи о женитьбе. Снимком звезда сцены поделилась в Instagram.
На новом опубликованном фото в соцсети артистка показала свою правую руку с кольцом на безымянном пальце на фоне белых пионов.
"Наша любовь как бриллианты, чувствуют все этот блеск. Поэтому теперь я ношу с собой на руке, как оберег", — загадочно отметила Злата Огневич.
Больше деталей певица не предоставила, однако, как известно, эти строки из новой песни артистки. Также Огневич является лицом одного известного украинского бренда ювелирных украшений.
О личной жизни звезды сцены почти ничего не известно. Во время проекта "Холостячка" Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. Впрочем, их история не сложилась, а инициатором разрыва стал мужчина.
В октябре 2023 года знаменитость намекнула на новые отношения.
"Я ношу красную помаду всегда, когда влюблена. Поэтому сейчас именно так..." — написала Злата, не добавив больше деталей.
Весной 2024 года она спровоцировала слухи о беременности, однако домыслы в сети не подтвердились.
"Я думаю, что тоже есть такой страх, перед тем, как рожать ребенка. Я хочу его привести в этот мир, но он очень жестокий. И я не знаю, как его уберечь", — рассказывала артистка.
Напомним, Злата Огневич спровоцировала слухи о беременности первенцем.
Также Фокус писал о желании Златы Огневич сделать ЭКО-оплодотворение.