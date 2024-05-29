Злата Огневич спровоцировала слухи о помолвке (фото)

На фоне белых пионов артистка показала свою руку с кольцом на безымянном пальце. Особых деталей она не раскрыла.

Украинская певица Злата Огневич спровоцировала слухи о женитьбе. Снимком звезда сцены поделилась в Instagram.

На новом опубликованном фото в соцсети артистка показала свою правую руку с кольцом на безымянном пальце на фоне белых пионов.

"Наша любовь как бриллианты, чувствуют все этот блеск. Поэтому теперь я ношу с собой на руке, как оберег", — загадочно отметила Злата Огневич.

Больше деталей певица не предоставила, однако, как известно, эти строки из новой песни артистки. Также Огневич является лицом одного известного украинского бренда ювелирных украшений.

Злата Огневич намекнула на женитьбу Фото: скріншот

О личной жизни звезды сцены почти ничего не известно. Во время проекта "Холостячка" Злата Огневич выбрала Андрея Задворного. Впрочем, их история не сложилась, а инициатором разрыва стал мужчина.

В октябре 2023 года знаменитость намекнула на новые отношения.

Новая песня Златы Огневич

"Я ношу красную помаду всегда, когда влюблена. Поэтому сейчас именно так..." — написала Злата, не добавив больше деталей.

Весной 2024 года она спровоцировала слухи о беременности, однако домыслы в сети не подтвердились.

"Я думаю, что тоже есть такой страх, перед тем, как рожать ребенка. Я хочу его привести в этот мир, но он очень жестокий. И я не знаю, как его уберечь", — рассказывала артистка.

Напомним, Злата Огневич спровоцировала слухи о беременности первенцем.

Также Фокус писал о желании Златы Огневич сделать ЭКО-оплодотворение.