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Стиль життя

Злата Огнєвіч спровокувала чутки про заручини (фото)

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Фото: Скріншот | Злата Огнєвіч

На фоні білих півоній артистка показала свою руку з каблучкою на безіменному пальці. Особливих деталей вона не розкрила.

Українська співачка Злата Огнєвіч спровокувала чутки про одруження. Знімком зірка сцени поділилася в Instagram.

На новому опублікованому фото в соцмережі артистка показала свою праву руку з каблучкою на безіменному пальці на фоні білих півоній.

"Наше кохання як діаманти, відчувають всі цей блиск. Тому тепер я ношу з собою на руці, мов оберіг", — загадково зазначила Злата Огнєвіч.

Більше деталей співачка не надала, проте, як відомо, ці рядки з нової пісні артистки. Також Огнєвіч є обличчям одного відомого українського бренду ювелірних прикрас.

Злата Огнєвіч натякнула на одруження Fullscreen
Злата Огнєвіч натякнула на одруження
Фото: Скріншот

Про особисте життя зірки сцени майже нічого не відомо. Під час проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Втім, їхня історія не склалася, а ініціатором розриву став чоловік.

У жовтні 2023 року знаменитість натякнула на нові стосунки.

Нова пісня Злати Огнєвіч

"Я ношу червону помаду завжди, коли закохана. Тому зараз саме так…" — написала Злата, не додавши більше деталей.

Навесні 2024 року вона спровокувала чутки про вагітність, проте домисли в мережі не підтвердилися.

"Я думаю, що теж є такий страх, перед тим, як народжувати дитину. Я хочу її привести в цей світ, але він дуже жорстокий. І я не знаю, як її вберегти", — розповідала артистка.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч спровокувала чутки про вагітність первістком.

Також Фокус писав про бажання Злати Огнєвіч зробити ЕКО-запліднення.