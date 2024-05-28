Злата Огнєвіч розповіла про вагітність та бажання зробити ЕКО-запліднення (відео)

Злата Огнєвич не приховує, що мріє про родину та дітей. Але поки в особистому житті співачці не вдалося реалізувати себе як маму та дружину. Тому вона розглядає варіант усиновлення дитини.

Злата Огнєвіч спростувала чутки про вагітність та зізналася, що задумувалася над тим, щоб взяти дитину з дитячого будинку. Подробицями особистого життя співачка поділилася в інтерв’ю Олексія Суханова.

Зокрема, Огнєвіч зізналася, що колись хотіла зробити ЕКО-запліднення, однак зараз вона прийшла до іншої думки.

"Якщо раптом нічого не станеться сімейного у моєму житті, я би хотіла взяти дитину з дитячого будинку. Я колись їздила до таких діточок із візитами, і одна дівчина підбігла до мене і обняла за ногу і така: "Мама". Це все. Мене вмить не стало. Ці очі янголятка на тебе дивляться. Мама. Я би хотіла це зробити. А якщо мені пощастить, я все-таки зустріну супутника життя, ми народимо дитину. То я однаково, хочу, щоб ми взяли дитинку з дитячого будинку", — зазначила співачка.

Крім цього, Злата Огнєвіч прокоментувала чутки, що вона в очікуванні первістка, які з’явилися в квітні 2024 року. Тоді в мережі з’явилися фото з концерту співачки на яких помітно видніється округлий живіт.

Шанувальники і деякі українські ЗМІ припустили, що співачка в очікуванні первістка. Однак, як пояснила співачка. насправді в неї така особливість, вона має округлий живіт, з яким бореться. Також вона зізналася, що фото було зроблене в Америці, де вона вживала чимало шкідливої їжі, через що і набрала трішки ваги.

01:26:54 - Народження дитини без чоловіка

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч також зізналася, що через смерть її брата, який втопився в річці, вона боїться народжувати власних дітей.