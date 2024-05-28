"Я боюся народжувати дитину": Злата Огнєвіч розповіла про страх материнства (відео)

Злата Огнєвіч розповіла про трагедію в родині і зізналася, що через це має страх народжувати власних дітей. Співачка зізналася, що лише нещодавно зізналася собі, що її лякає страх за дитину.

38-річна Злата Огнєвіч розповіла про смерть старшого брата, який потонув у річці та страх народжувати дітей. Подробицями співачка поділилася в інтерв’ю Олексія Суханова.

"У мене був братик, який потонув у 6 років. І це така була трагедія для нашої сім’ї. Мені завжди його не вистачає. Фізичної присутності. Але на моральному рівні, на емоційному рівні, я відчуваю, що він поруч. Я подумки завжди до нього звертаюсь. Його звали Ігорьок. Напевно саме тому, я дуже сильно гостро сприймаю ці новини про хлопців", — розповіла співачка.

Злата Огнєвіч зізналася, саме через втрату брата, мріє, щоб у неї народився син. Однак співачка не приховує, що дуже боїться народжувати, через сумнів, що їй не вдасться вберегти свою дитину.

"Я дуже хочу народити хлопчика. Але я боюся цього. Я боюся, що він прийде у цей світ, жорстокий і колись мені подзвонять і скажуть: "Все…". Я думаю, що теж є такий страх, перед тим як народжувати дитину. Я хочу її привести в цей світ, але він дуже жорстокий. І я не знаю, як її вберегти. Я точно не буду обмежувати свою дитину в проявах. Так, хоче йти гратися з хлопцями на двір, хай іде. Я не маю права цього робити. Я хочу виховати вільну особистість. У якої немає, по можливості, меж, кордонів в своїх думках, в своїх мріях, проявах. Але я буду дуже сильно переживати. І в мене є такий страх", — пояснила Злата Огнєвіч.

Співачка також пояснила, що нещодавно зрозуміла, що боїться народжувати дитину, через те, що її може спіткати жахлива доля. Через те, що в її родині була така трагедія.

"В мене є такий страх, і він сидить на підсвідомості, дуже-дуже глибоко. Але водночас мені хочеться жіночого щастя, дуже сильно", — зазначила співачка.

01:21:07 - Трагедія родини Бордюг

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