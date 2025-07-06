Все намного дешевле: женщина рассказала, как ей после родины живется в Турции (фото)

Джоди, мама троих детей из Великобритании, стала популярной в сети благодаря своим рассказам о переезде. Женщина оставила родину ради солнечной Турции и не жалеет о своем решении.

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Британка открыто рассказала о своих мотивах переезда в вирусных видео, опубликованных в TikTok. "Я была грустной. В депрессии. Никто никогда не видел, как я улыбаюсь", — призналась Джоди, описывая свою жизнь в Великобритании.

Раньше семья страдала от постоянных финансовых проблем. Джоди и ее муж работали круглосуточно, чтобы сводить концы с концами. Сейчас она утверждает, что стала значительно счастливее и наполненной жизнью. "Никаких отпусков, никаких сбережений, и никаких шансов купить собственный дом из-за глупых мелочей", — рассказала она.

Последней каплей стало то, насколько вырос уровень преступности в их районе. Многодетная мать решила, что хочет лучшей жизни для себя и своих детей.

Организация переезда

Поскольку семья мужа Джоди уже жила в Турции, супруги переехали именно туда.

Семья перебралась в Турцию Фото: Instagram

Отец семейства первым полетел искать жилье, чтобы проверить, сработает ли их план. Тем временем женщина паковала мебель, одежду и игрушки детей.

"На организацию ушли месяцы, и хотя это было сложно, оно того стоило", — добавляет она.

Новая жизнь в Турции

Первый год семья провела в тихом селе как можно дальше от туристических маршрутов. После окончания срока аренды они переехали в Аланию — гораздо более оживленный прибрежный город. "Я люблю это место. Действительно люблю здесь жить. Мои дети процветают, наша жизнь бесконечно улучшилась после переезда", — объясняет она.

Сейчас женщина помогает другим британцам, которые мечтают о переезде в Турцию, обещая поделиться собственным опытом по оформлению документов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Девушку, которая переехала в США, поразил стиль жизни американской молодежи студенческого возраста. По ее словам, вчерашние выпускники школы могут позволить себе арендовать жилье и имеют собственный автомобиль.

Плач обедневшей россиянки разрывает сеть. Девушка говорит, что дома у нее не будет, машины тоже, а цены — заоблачные. В комментариях ей напомнили, что причиной этому стала начатая против Украины война.

Кроме того, турист приехал в Северную Корею и скрытой камерой снял весь город изнутри. Интересно, что там есть целый фейковый аэропорт.