Невозможно сравнивать: женщина расплакалась, когда приехала в Украину после 3 лет в Турции

Анна Евтимова, которая после полномасштабного вторжения РФ выехала в Турцию, решила вернуться домой. Женщина поделилась своими эмоциями и рассказала, как проходит ее адаптация. Как оказалось, многие проблемы имели исключительно психологический характер.

Анна активно ведет социальные сети, в частности Instagram и TikTok, где рассказывает о своем решении вернуться домой после вынужденного переезда в Турцию, несмотря на продолжение военного положения. Что именно ее побудило, — читайте далее в публикации Фокуса.

"Пять месяцев, как я вернулась в Украину после трех лет в Турции. И вот мои честные эмоции. Первые два месяца это полный взрыв счастья. Я радовалась каждой мелочи: встречи с друзьями, обычная прогулка в парке. Все вокруг только хорошее и плохого не существовало. Мозг его просто блокировал", — рассказывает Евтимова, демонстрируя кадры из своей повседневной жизни.

Второй этап

По ее словам, проблемы начались позже — на 3-4 месяц после возвращения на Родину. Нервная система дала сбой, эйфория прошла, начались постоянные перепады настроения.

"Психика перестала блокировать, пора видеть вещи, которые видит тело. Сейчас пятый месяц. Самое тяжелое — это тревога, особенно ночью. Каждый звук на улице буквально подбрасывает меня с кровати. Сразу думаю, что что-то летит, что-то не так. Постоянно напряжена, даже когда все тихо", — добавляет Анна.

Она утверждает, что решила поделиться своей историей, потому что это реальность, в которой живет каждый, кто остается в Украине. "Иногда за улыбкой кроется целый океан чувств, с которыми нужно учиться жить", — резюмировала автор видео.

Комментарии от зрителей

"Живет девушка видно не бедно и еще что-то говорит, что ей плохо. Ты пойди санитаркой поработай в больнице и протяни месяц на 20 тысяч", — написал пользователь, зарегистрированный в сети как "Рабочий";

"Боже! Люди, девушка поделилась своими эмоциями и переживаниями, и не просила давать оценку ее действиям или советы! Будьте взрослыми, а не детским садом!" — отметила следующая зрительница;

Анна решила вернуться в Украину Фото: TikTok

"Вернулась из Германии (прожила 2.5 года) ровно год назад. Первый месяц эйфории, дальше страх, потому что жила в Одессе с постоянными прилетами. Сейчас переехала в другой город, нашла отличную работу, и полностью вернулась свою жизнь до полномасштабного вторжения. Германию не вспоминаю! Единственное, что скучаю по родному Херсону", — поделилась собственной историей бывшая беженка, подписанная как "Джекрасел из Херсона";

"Вы без детей. А мы были в оккупации первые два месяца с двумя детьми, сыну тогда было 2,5 года, а дочке 3 недели. Все эти три с половиной года мы в Украине, в Киеве. И сейчас это не весело", — отметила одна из участниц обсуждения;

На последний комментарий автор ответила, что у нее также есть ребенок — дочь. Публичная исповедь Анны Евтимовой собрала почти 100 тысяч просмотров, множество комментариев, репостов и других реакций от зрителей.

