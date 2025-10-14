Украинская беженка пожаловалась на отношение поляков: почему она убегает оттуда (фото)

Елена Рахманова, которая некоторое время жила в Польше, пожаловалась на предвзятое отношение со стороны местных. По словам женщины, украинцы часто сталкиваются с буллингом.

Женщина завела страницу в TikTok, где делится с подписчиками событиями в своей жизни. Недавно автор блога рассказала о вынужденном переезде из Польши в Испанию. Почему она приняла такое решение и что планирует делать дальше, — читайте в материале Фокуса.

"Почему мы уехали из Польши? Потому что все нам надоело. Надоело отношение в магазинах. Надоело отношение на работе. Украинцев буллят со всех сторон. Поляки в основном, потому что там больше никто не имеет права голоса, кроме поляков. Это их страна", — рассказывает Елена.

Женщина жалуется, что негативное отношение украинцы чувствуют везде.

"Буллинг в школе. Ты боишься... Идешь по магазинам — боишься рот открыть, чтобы никто на тебя не тыкал пальцами. Не можешь с ребенком на площадке говорить, чтобы никто не дай Бог не подумал, что ты — украинец, а как узнают, что ты украинец, то на тебя собак спустят и так далее", — добавляет она.

Отношение поляков к украинцам

По словам беженки, были "неоднократные случаи", когда мать гуляла с ребенком на площадке, а "мужики-поляки ее заедали".

Елена Рахманова выехала из Польши Фото: TikTok

"Также начались проблемы на работе, потому что поляки начали до такой степени [цепляться] к украинцам, что ты работаешь 12 часов, забираешь мою работу, ты забираешь мои часы, ты все у меня забираешь", — объясняет Елена, отмечая, что сама по себе страна неплохая для жизни.

Что пишут зрители?

Под видео в комментариях разгорелась большая дискуссия об изменении отношения поляков к украинцам после начала полномасштабного вторжения.

"Ложь, никто не буле [быть] на работе. Я поссорился с поляком на работе, то уволили поляка, а не меня";

"Мне подруга говорила, что это так, к сожалению. Я и сама видела";

"Ну, так возвращайся в Украину, рабочие руки здесь нужны";

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Какая ложь... У меня много друзей живут в Польше, они все довольны. Дети ходят в школу и все супер... У моих друзей много друзей поляков. Зачем вы клевещете на поляков? Они нам первые протянули руку помощи";

"Не правда!!! Хуже украинцев, в Польше я никого не встречала! И именно поляки были людьми во всех смыслах!!! Как себя поведете, такое и получите, мои выводы личные!!!";

"Живу и работаю с 2017, никакого негатива не чувствую, только поддержка, понимание. Очень благодарна полякам".

В других видео Рахманова рассказала, что выехала из Украины в 2022 году и собиралась остаться в Польше, но теперь переселилась в Испанию.

