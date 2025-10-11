"Люди, имейте совесть": украинка показала сумки с продуктами, которые выдают беженцам (фото)

Юлия Бутенко, живущая в Германии, показала продуктовые наборы, которые раздают украинским беженцам. Женщина призвала земляков быть благодарными за полученную помощь и по крайней мере попробовать выучить немецкий язык.

Украинка, которая работает психологом, записала короткое видео в TikTok, где продемонстрировала несколько пакетов с продуктами: овощами, молочными продуктами, консервами и хлебом. Фокус обратил внимание на ее рассказ.

"Скажите мне, пожалуйста, эти все сумки — они из Tafel (немецкая благотворительная организация, созданная для помощи нуждающимся, волонтеры скупают еду, которую не продали в магазинах, и перепродают по более низкой цене — Ред.) Раз в месяц Германия дает помощь продуктами. Как можно не быть благодарными стране за все это?" — задает риторический вопрос автор видео.

Женщина утверждает, что украинские беженцы в знак благодарности могли бы хотя бы поучить немецкий язык за такое отношение.

"Вот как? Не хочу, не нравится язык. И за проживание платит Германия, и помощь финансовую дают ежемесячно на каждого человека, курсы оплачивает. Будьте благодарны за все, что дает вам государство, и учите язык", — призывает она.

"Я ни дня не была на социалке в Германии. Ни разу не была в Tafel. Работаю с первого дня. И я не собираюсь стоять на благодарных коленях перед Германией. Я часть экономики Германии", — написала зрительница, которую зовут Ирина;

Другая комментирует: "Не смешите, честно. Это где такой Tafel дают!!!? Сразу говорю, я не беженка, но большинство моих знакомых такого Tafel не получали еще ни разу";

Следующий зритель добавил: "Люди, имейте совесть";

"Это до сих пор вам Германия дает помощь продуктами? То есть до сих пор не находитесь в списке нуждающихся? За 3 года вы не устроились на работу", — упрекнула еще одна.

На последний комментарий автор ответила: "А вы меня принимали 3 года назад? Вы же не знаете кто когда приехал. Держите свой яд при себе, как лекарство. Ежедневно до тысячи украинцев приезжают".

