"Люди, майте совість": українка показала сумки з продуктами, які видають біженцям (фото)

Юлія Бутенко, яка наразі живе у Німеччині, показала продуктові набори, які роздають українським біженцям. Жінка закликала земляків проявити вдячність за отриману допомогу й принаймні спробувати вивчити німецьку мову.

Українка, яка працює психологом, записала коротке відео у TikTok, де продемонструвала кілька пакетів з продуктами: овочами, молочними продуктами, консервами та хлібом. Фокус звернув увагу на її розповідь.

"Скажіть мені, будь ласка, оці всі сумки — вони з Tafel (німецька благодійна організація, створена для допомоги нужденним, волонтери скуповують їжу, яку не продали в магазинах, і перепродають за нижчою ціною — Ред.). Раз на місяць Німеччина дає допомогу продуктами. Як можна не бути вдячними країні за все це?" — ставить риторичне питання авторка відео.

Жінка стверджує, що українські біженці на знак вдячності могли б хоча б повчити німецьку мову за таке ставлення.

"От як? Не хочу, не подобається мова. І за проживання платить Німеччина, і допомогу фінансову дають щомісяця на кожну людину, курси оплачує. Будьте вдячні за все, що дає вам держава, і вчіть мову", — закликає вона.

Продуктовий набір для біженців у Німеччині Фото: TikTok

"Я жодного дня не була на соціалі в Німеччині. Жодного разу не була в Tafel. Працюю з першого дня. І я не збираюся стояти на вдячних колінах перед Німеччиною. Я частина економіки Німеччини", — написала глядачка, яку звуть Ірина;

Інша коментує: "Не смішіть, чесно. Це де такий Tafel дають?!? Відразу кажу, я не біженка, але більшість моїх знайомих такого Tafel не отримували ще жодного разу";

Відгуки користувачів мережі Фото: TikTok

Наступний глядач додав: "Люди, майте совість";

"Це дотепер вам Німеччина дає допомогу продуктами? Тобто досі не знаходитеся у списку нужденних? За 3 роки ви не влаштувалися на роботу", — дорікнула ще одна.

На останній коментар авторка відповіла: "А ви мене приймали 3 роки тому? Ви ж не знаєте хто коли приїхав. Тримайте свій яд при собі, як ліки. Щодня до тисячі українців приїздять".

