"Кормити ніхто не буде": українська біженка розплакалась від побаченого у Німеччині (фото)

Учасниця відомого в Україні шоу "Супермама" показала, в яких реаліях живуть українські біженці. Жінка не приховувала своїх емоцій на камеру й відверто розповіла про пережите.

Українка, яку звуть Ніна, разом з дитиною виїхала за кордон. Оселившись у таборі для біженців, вони зіштовхнулись з жорстокою реальністю. Умови там дуже скромні: місця мало, а найближчий магазин — далеко. Що найбільше здивувало маму, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Коротше, це — п**да. Просто це п**да. Метр на метр кімнатка, ми втрьох. Їжі немає. Кормити ніхто не буде. Магазин — чотири кілометри звідси. Коротше, кухня теж метр на метр. Немає ні ложки, ні тарілки, ні води, б**дь. Нічого. Я не знаю, як ми будемо тут жити. Дєньгі будуть через місяців два, не раніше", — скаржиться жінка.

За її словами, у помешканні немає навіть каструлю, немає де помитися чи випрати одяг. "Я не знаю, як тут жити. Це — п**ць", — додає жінка, витираючи сльози під кінець відео під назвою "Я почула те, від чого в мене був шок".

Сповідь у попередніх відео

Перед цим у попередніх відео українка хизувалась, що їх уже зареєстрували, видали ключі від житла й направили, куди йти. "Потім буду знімати вам свої апартаменти. У мене є ключі в руках, а від чого вони — я не знаю", — розповідала вона.

Ніна розплакалась на камеру Фото: TikTok

Ймовірно, далі настрій у Ніни покращився. Вона записала на відео відповідь одному з глядачів, який звинуватив її у прагненні жити на шару: "Думала, Ніночка, там краще буде. Будуть чекати, на шару все давати, гроші платити, а оказалось, Ніночка, ні рибки, ні х**", — написав з орфографічними й пунктуаційними помилками чоловік, котрого звуть Діма.

"Я приїхала сюди не на шару, а проживати своє найкраще життя", — прокоментувала Ніна з посмішкою на обличчі.

Що пишуть глядачі?

У коментарях розгорілась справжня дискусія щодо поведінки біженців за кордоном. Набігло багато скептиків, які звинуватили маму в невдячності та егоїстичності.

"Давайте чесно, люди з повним татуажем, віями й свіжими нігтями не від біди бігли, а за халявою", "А тут є ще такі, які жодного разу не виїжджали?", "Харківська область, нікуди не збираємося, живемо, працюємо і не чекаємо, що хтось у дзьобі принесе, і не ридаємо", "А чого вас туди поперло?", "В Україні були гроші на вії та нігті, а тут на порошок немає?", "А що в Гадячі такі обстріли, що в Германію потікали?", "А працювати не хочеш? Заробиш гроші, знімеш простору квартиру, купиш їжу. Не подобається — повертайся додому. Надієшся, що тебе будуть кормити?", "Пі….да — це коли дві дати під фотографією, а це все можна пережити", "Велком на Україну, тут є все".

Ніна виїхала за кордон Фото: TikTok

За добу відео Ніни зібрало 1,2 млн переглядів, понад 12 тисяч вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій.

