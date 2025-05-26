"Ніби апокаліпсис": біженка-мандрівниця висміяла місто на заході України (фото)

Блогерка Аріна Фірсова, яка переїхала у Варшаву, потрапила у скандал після неоднозначних висловлювань про невеличке містечко на заході України — Червоноград.

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Про це біженка-мандрівниця розповіла у своїх соціальних мережах, насамперед Telegram й TikTok.

"Приїхали ми в Червоноград. На все місто 3 дороги, 1 готель, наче це закинуте місто, де стався зомбі-апокаліпсис. Маркетингові стратегії тут не розвивались з часів СРСР. Справді таке враження, що ти потрапив у 1980-ті. Нам сказали, що це один з найкращих ресторанів міста (де вони були — Ред.). Тут я зрозуміла, що народитися у Запоріжжі було везінням", — написала блогерка у себе в Instagram.

Заява офіціантки ресторану

У коментарі до неї "прийшла" офіціантка ресторану, яка обслуговувала блогерок, й зазначила, що їхня поведінка була неприйнятною.

"Я не розумію, з якого замку ви впали, бо Запоріжжя це не мегаполіс. Знайте одне, в нашому місті вам більше ніколи не раді. Ні в одному закладі. Пожаліли б хоча б подружку, яка тут часто буває. Дно", — зауважила співробітниця закладу.

Офіціантка відреагувала на висловлювання блогерки Фото: Telegram

Пізніше Фірсова почала виправдовуватися. Мовляв, не розуміє, що люди захищають.

"Те, що в місті багато бандитів, наркоманів, розбивають машини? Ну це ***, люди, чесно. Я коли приїжджаю в класні міста, то завжди рада це відзначити, але тут же реально страшно, починаючи від закладів і лікарень, закінчуючи тим, що на нас ледве не напали у відділенні нової пошти за мову, якою ми говоримо. Думаю, що ті, хто розуміють і бачать, що відбувається, а не замилені ілюзіями та інфопростором, усвідомлюють весь жах цієї драми", — додала блогерка, закривши функцію коментування під своїми дописами.

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Далі вона опублікувала серію коротких відеозвернень до своєї аудиторії й підкреслила, що це її сторінка, де вона каже все, що вважає за потрібне.

Фірсова висміяла інфраструктуру містечка у Львівській області Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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