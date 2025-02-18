Оренда набагато дешевша: жінка переїхала у сонячний Тайланд й працює віддалено (фото)

Джанель вже відвідувала Таїланд у 2023 році. Вона провела там близько трьох місяців й відразу закохалася у дивовижну енергетику цієї сонячної країни.

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Джанель Сіара з Великої Британії поділилася досвідом спонтанного переїзду до Таїланду, завдяки чому їй вдалося значно скоротити щомісячні витрати на життя, зокрема оренду помешкання та харчування. Про її експеримент написало видання The Sun.

За словами Сіари, усе почалося з різдвяної подорожі, яка мала тривати три тижні, але несподівано затягнулась. Зрештою, вона вирішила залишитися. "Я давно не ризикувала і не робила нічого незвичного, тож зробила спонтанний крок", — ділиться Джанель.

Переїхала у Таїланд

Британка вже відвідувала Таїланд у 2023 році. Вона провела там близько трьох місяців й відразу закохалася у дивовижну енергетику цієї сонячної країни.

Пошуки житла за допомогою Facebook Marketplace увінчалися успіхом. "Цифрова кочівниця" знайшла двокімнатну квартиру в престижному житловому комплексі на Пхукеті. Щомісячна орендна плата там становить близько 408 фунтів стерлінгів (21 тис. грн), що майже на 600 фунтів менше (31 тис. грн), ніж у Великій Британії.

Британка вже відвідувала Таїланд у 2023 році Фото: Janelle Ciara

Комунальні послуги також досить доступні: вода коштує приблизно 3 фунти на місяць, а електроенергія — 40, залежно від того, наскільки часто мешканці вмикають кондиціонер.

Чудова інфраструктура

Житловий комплекс, де мешкає Сіара, вражає своєю інфраструктурою. До послуг мешканців — коворкінг з безплатним Wi-Fi та кавоваркою, масажні крісла, відкритий басейн, тренажерний зал та доглянутий сад. Особливу увагу там приділяють безпеці. Доступ до поверхів обмежений. Крім того, всіх відвідувачів ретельно перевіряють.

Великою перевагою для Джанель є доступність закладів громадського харчування: "Їжа недорога, тому немає сенсу готувати самостійно".

Досвід жінки надихнув багатьох її підписників у соціальних мережах на подібні зміни в житті. Коментатори поділились власними планами переїзду до інших країн, зокрема на Кіпр та у Барселону (Іспанія).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 60-річний британець Ян Ашер вирішив покинути своє старе життя і продати все своє майно та купив власний тропічний острів у Карибському морі.

А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на екокурорті.