Аренда намного дешевле: женщина переехала в солнечный Таиланд и работает удаленно (фото)

Джанель уже посещала Таиланд в 2023 году. Она провела там около трех месяцев и сразу влюбилась в удивительную энергетику этой солнечной страны.

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Джанель Сиара из Великобритании поделилась опытом спонтанного переезда в Таиланд, благодаря чему ей удалось значительно сократить ежемесячные расходы на жизнь, в частности аренду жилья и питание. О ее эксперименте написало издание The Sun.

По словам Сиары, все началось с рождественского путешествия, которое должно было длиться три недели, но неожиданно затянулось. В конце концов, она решила остаться. "Я давно не рисковала и не делала ничего необычного, поэтому сделала спонтанный шаг", — делится Джанель.

Переехала в Таиланд

Британка уже посещала Таиланд в 2023 году. Она провела там около трех месяцев и сразу влюбилась в удивительную энергетику этой солнечной страны.

Поиски жилья с помощью Facebook Marketplace увенчались успехом. "Цифровая кочевница" нашла двухкомнатную квартиру в престижном жилом комплексе на Пхукете. Ежемесячная арендная плата там составляет около 408 фунтов стерлингов (21 тыс. грн), что почти на 600 фунтов меньше (31 тыс. грн), чем в Великобритании.

Британка уже посещала Таиланд в 2023 году Фото: Janelle Ciara

Коммунальные услуги также достаточно доступны: вода стоит примерно 3 фунта в месяц, а электроэнергия — 40, в зависимости от того, насколько часто жители включают кондиционер.

Отличная инфраструктура

Жилой комплекс, где живет Сиара, поражает своей инфраструктурой. К услугам жильцов — коворкинг с бесплатным Wi-Fi и кофеваркой, массажные кресла, открытый бассейн, тренажерный зал и ухоженный сад. Особое внимание там уделяют безопасности. Доступ к этажам ограничен. Кроме того, всех посетителей тщательно проверяют.

Большим преимуществом для Джанель является доступность заведений общественного питания: "Еда недорогая, поэтому нет смысла готовить самостоятельно".

Опыт женщины вдохновил многих ее подписчиков в социальных сетях на подобные изменения в жизни. Комментаторы поделились собственными планами переезда в другие страны, в частности на Кипр и в Барселону (Испания).

Напомним, ранее Фокус писал, что 60-летний британец Ян Ашер решил покинуть свою старую жизнь и продать все свое имущество и купил собственный тропический остров в Карибском море.

А вот 27-летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на острове на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на экокурорте.