Семья с двумя детьми перебралась на остров: как они живут одни в горах (фото)

Супруги решили поселиться в Пуэрто-Рико с двумя детьми — четырехлетней Инес и двухлетним Клаудио. Они уверены, что это правильное решение.

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35-летняя Энни и 43-летний Бронсон Кридли, которые раньше жили в Лас-Вегасе, выбирали более медленный и спокойный образ жизни в Пуэрто-Рико. Они хотели восстановить связь со своими корнями, поставить на первое место семью и дать детям хорошее воспитание. Об этом пишет издание Newsweek.

Происхождение Энни сыграло значительную роль в переезде семьи.

"Моя мама иммигрировала из Доминиканской Республики еще в детстве, а отец — из Пуэрто-Рико. Хотя я родилась в Нью-Йорке, но росла в тесной связи с нашей карибской культурой", — рассказала 35-летняя Энни.

Поняв то, как мало им нужно для счастья, супруги рассмотрели возможность переезда с двумя детьми — четырехлетней Инес и двухлетним Клаудио.

В конце концов, Кридлы приобрели дом в небольшом фермерском городке в западных горах острова. "Гораздо легче провести целый день на природе, когда там не 110 градусов", — шутит Энни.

Семья переехала жить на остров Фото: Annie Martínez Criddle/Bronson Criddle

Более медленный темп островной жизни сначала требовал определенного приспособления, женщина со временем его приняла.

"Материнство научило меня терпению в мои 30, и теперь, находясь на острове, чувствую себя более расслабленной, чем когда-либо. Раньше меня раздражали такие вещи, как медленное обслуживание или неэффективные рабочие процессы, а теперь воспринимаю это спокойно", — говорит она.

Конечно, на острове есть и другие трудности, в частности нехватка свежих и качественных продуктов, отключение электроэнергии и перебои с водой. Однако через шесть месяцев жизни в новой среде семья научилась обращать внимание только на позитив.

Напомним, ранее Фокус писал, что 60-летний британец Ян Ашер решил покинуть свою старую жизнь и продать все свое имущество и купил собственный тропический остров в Карибском море.

А вот 27-летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на острове на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на экокурорте.