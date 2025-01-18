Родина з двома дітьми перебралась на острів: як вони живуть одні у горах (фото)

Подружжя вирішило оселитись в Пуерто-Рико з двома дітьми — чотирирічною Інес та дворічним Клаудіо. Вони впевнені, що це було правильне рішення.

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35-річна Енні та 43-річний Бронсон Крідли, які раніше жили у Лас-Вегасі, обирали повільніший і спокійніший спосіб життя в Пуерто-Рико. Вони хотіли відновити зв'язок зі своїм корінням, поставити на перше місце сім'ю і дати дітям гарне виховання. Про це пише видання Newsweek.

Походження Енні відіграло значну роль у переїзді родини.

"Моя мама іммігрувала з Домініканської Республіки ще у дитинстві, а батько — з Пуерто-Рико. Хоч я народилася у Нью-Йорку, але зростала у тісному зв'язку з нашою карибською культурою", — розповіла 35-річна Енні.

Зрозумівши те, як мало їм потрібно для щастя, подружжя розглянуло можливість переїзду з двома дітьми — чотирирічною Інес та дворічним Клаудіо.

Зрештою, Крідли придбали будинок у невеликому фермерському містечку в західних горах острова. "Набагато легше провести цілий день на природі, коли там не 110 градусів", — жартує Енні.

Родина переїхала жити на острів Фото: Annie Martínez Criddle/Bronson Criddle

Повільніший темп острівного життя спочатку вимагав певного пристосування, жінка з часом його прийняла.

"Материнство навчило мене терпіння у мої 30, і тепер, перебуваючи на острові, почуваюся більш розслабленою, аніж будь-коли. Раніше мене дратували такі речі, як повільне обслуговування або неефективні робочі процеси, а тепер сприймаю це спокійно", — каже вона.

Звісно, на острові є й інші труднощі, зокрема брак свіжих та якісних продуктів, відключення електроенергії й перебоїв з водою. Однак через шість місяців життя в новому середовищі родина навчилась звертати увагу лише на позитив.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 60-річний британець Ян Ашер вирішив покинути своє старе життя і продати все своє майно та купив власний тропічний острів у Карибському морі.

А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на екокурорті.