Богом забуте село досі "живе у 1920-х роках" й там ходять старі гроші (фото)

У Кричі можна побачити транспортні засоби різних епох, у тому числі незвичайний трамвай з відкритим верхом, який більше схожий на баржу, ніж на автобус. Іноді він курсує селищем, якщо надворі гарна погода.

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Селище Кріч на краю долини Дервент (Англія) стало справжнім магнітом для туристів. У населеному пункті начебто зупинився час. Там можна побачити неймовірно розкішні пейзажі, трамваї всіх форм та розмірів, історичні будівлі, а також покататися на атракціонах. Про це пише видання The Sun.

Варто врахувати, що відвідування села платне. Квиток на одного дорослого і чотирьох дітей або двох дорослих та трьох дітей коштує близько 50 фунтів стерлінгів (2,6 тис. грн).

Однак квиток дійсний цілий рік, тож мандрівники можуть повернутися сюди ще раз. Це важлива перевага для людей, які живуть неподалік, адже у них є можливість відвідувати атракціони багато разів протягом сезону.

Селище Кріч начебто "застигло" в часі Фото: Catherine Lofthouse

У Кричі можна побачити транспортні засоби різних епох, у тому числі незвичайний трамвай з відкритим верхом, який більше схожий на баржу, ніж на автобус. Іноді він курсує селищем, якщо надворі гарна погода.

Є ще один маленький штрих. Всі гості села отримують у подарунок старі монети, якими можна заплатити кондуктору в трамваї. Дорослим видають один пенні строго зразка, а дітям — пів пенні. Це допомагає відчути дух минулої епохи.

Любителям урбаністики варто звернути увагу на Зал засідань Дербі 1763 року. Фасад цієї будівлі був відновлений у 1970-х роках після масштабної пожежі в центральній частині селища.

Місцеві гіди повідомляють, що багато атракціонів знаходяться на відкритому повітрі, тож не працюють взимку. Якщо ви все-таки хочете покататися, то краще запланувати візит на весну.

У Кричі можна побачити транспортні засоби різних епох Фото: Catherine Lofthouse

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що влада мальовничого йоркширського села Вентворт (Велика Британія), яке намагається вшановувати свою спадщину, "змушує" жителів фарбувати двері в один колір.

А от химерний будинок заввишки 56-метрів приваблює туристів навідуватись у ліс поблизу містечка Талкетна, що на Алясці (США). Краєвид, який відкривається звідти, приголомшує урбаністичних дослідників та любителів цікавих архітектурних об’єктів.