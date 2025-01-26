Богом забытое село до сих пор "живет в 1920-х годах" и там ходят старые деньги (фото)

В Криче можно увидеть транспортные средства разных эпох, в том числе необычный трамвай с открытым верхом, который больше похож на баржу, чем на автобус. Иногда он курсирует по поселку, если на улице хорошая погода.

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Поселок Крич на краю долины Дервент (Англия) стал настоящим магнитом для туристов. В населенном пункте как будто остановилось время. Там можно увидеть невероятно роскошные пейзажи, трамваи всех форм и размеров, исторические здания, а также аттракционы для всей семьи. Об этом пишет издание The Sun.

Стоит учесть, что посещение деревни платное. Билет на одного взрослого и четырех детей или двух взрослых и трех детей стоит около 50 фунтов стерлингов (2,6 тыс. грн).

Однако билет действителен круглый год, поэтому путешественники могут вернуться сюда еще раз. Это важное преимущество для людей, которые живут неподалеку, ведь у них есть возможность посещать аттракционы много раз в течение сезона.

Поселок Крич как будто "застыл" во времени Фото: Catherine Lofthouse

В Криче можно увидеть транспортные средства разных эпох, в том числе необычный трамвай с открытым верхом, который больше похож на баржу, чем на автобус. Иногда он курсирует по поселку, если на улице хорошая погода.

Есть еще один маленький штрих. Всем гостям села дают в подарок старые монеты, которыми можно расплачиваться с кондуктором в трамвае. Взрослым выдают один пенни старого образца, а детям — полпенни. Это помогает почувствовать дух прошлой эпохи.

Любителям урбанистики стоит обратить внимание на Зал заседаний Дерби 1763 года. Фасад этого здания был восстановлен в 1970-х годах после масштабного пожара в центральной части поселка.

Местные гиды сообщают, что многие аттракционы находятся на открытом воздухе, поэтому не работают зимой. Если вы все-таки хотите покататься, то лучше запланировать визит на весну.

В Криче можно увидеть транспортные средства разных эпох Фото: Catherine Lofthouse

Напомним, ранее Фокус писал, что власти живописной йоркширской деревни Вентворт (Великобритания), которая пытается чтить свое наследие, "заставляют" жителей красить двери в один цвет.

А вот причудливый дом высотой 56-метров привлекает туристов наведываться в лес вблизи городка Талкетна, что на Аляске (США). Пейзаж, который открывается оттуда, потрясает урбанистических исследователей и любителей интересных архитектурных объектов.