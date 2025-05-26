"Будто апокалипсис": две беженки-путешественницы высмеяли город на западе Украины (фото)

Блогерша Арина Фирсова, переехавшая в Варшаву, попала в скандал после неоднозначных высказываний о небольшом городке на западе Украины — Червонограде.

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Об этом беженка рассказала в своих социальных сетях, прежде всего Telegram и TikTok.

"Приехали мы в Червоноград. На весь город 3 дороги, 1 отель, как будто это заброшенный город, где произошел зомби-апокалипсис. Маркетинговые стратегии здесь не развивались со времен СССР. Действительно такое впечатление, что ты попал в 1980-е. Нам сказали, что это один из лучших ресторанов города (где они были — Ред.). Здесь я поняла, что родиться в Запорожье было везением", — написала блогерша у себя в Instagram.

Заявление официантки ресторана

В комментарии к ней "пришла" официантка ресторана, которая ее обслуживала, и отметила, что поведение девушек было неприемлемым.

"Я не понимаю, с какого замка вы упали, потому что Запорожье это не мегаполис. Знайте одно, в нашем городе вам больше никогда не рады. Ни в одном заведении. Пожалели бы хотя бы подружку, которая здесь часто бывает. Дно", — отметила сотрудница заведения.

Официантка отреагировала на высказывания блогерши Фото: Telegram

Позже Фирсова начала оправдываться. Мол, не понимает, что люди защищают.

"То, что в городе много бандитов, наркоманов, разбивают машины? Ну это ***, люди, честно. Я когда приезжаю в классные города, то всегда рада это отметить, но здесь же реально страшно, начиная от заведений и больниц, заканчивая тем, что на нас чуть не напали в отделении новой почты за язык, на котором мы говорим. Думаю, что те, кто понимают и видят, что происходит, а не замылены иллюзиями и инфопространством, осознают весь ужас этой драмы", — добавила блогерша, закрыв функцию комментирования под своими постами.

Далее она опубликовала серию коротких видеообращений к своей аудитории и подчеркнула, что это ее страница, где она говорит все, что считает нужным.

Фирсова высмеяла инфраструктуру городка во Львовской области Фото: Instagram

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