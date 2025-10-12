Украинцы купили 400-летний дом в Германии: что они увидели внутри (фото)

Пара переехала из Киевской области в Германию и приобрела там собственное жилье. Недавно супруги провели виртуальную экскурсию, чтобы показать все преимущества и недостатки своего дома.

Украинцы планируют рассказывать обо всех этапах трансформации дома на своей странице в TikTok. Сейчас они думают над тем, что именно нужно менять. Подробнее об их истории, — узнавайте в материале Фокуса.

"Мы купили дом в Германии. И даже в мечте есть детали, которые хотелось бы изменить. Топ-5 вещей, удививших нас больше всего. А теперь ваша очередь: что бы вы изменили в нашем доме? Пишите в комментариях. Подписывайтесь, потому что дальше будет еще больше секретов жизни в собственном доме в Германии", — отмечают авторы блога в описании к видео.

Под роликом, отвечая на комментарии зрителей, украинцы отметили, что стоимость недвижимости в сельской местности Саксония-Анхальт составляет 40 тысяч евро (почти два миллиона гривен). Дом расположен где-то в сельской местности.

Топ-5 вещей, которые стоит изменить

"Купили дом в Германии. Это огромный шаг, и мы счастливы. Но даже у мечты есть детали, которые хотелось бы изменить. Вот наш топ-5 вещей, которые мы хотим изменить в нашем доме. Первый — ванная комната. У немцев есть странная любовь к компактным пространствам. Второе — пол и лестница, они скрежещут так громко, что ночью, когда идешь на кухню, кажется, что разбудишь всю Германию", — рассказывает женщина.

Стоимость недвижимости составляет 40 тысяч евро Фото: TikTok Стоимость недвижимости составляет 40 тысяч евро Фото: TikTok

Далее хозяйка отметила, что им не хватает еще одной ванной комнаты, потому что утром все спешат и создается очередь перед дверью санузла. Также в планах обустроить чердак, где много места, которое пустует.

Двор требует внимания

"Пятое — это двор. Настоящая мечта: зелень, простор, свобода, но, если честно, он требует больше внимания, чем некоторые дети. Газон сам себя не покосит. Даже с этими нюансами мы все равно выбрали дом. В Германии — это свобода, уют и новые возможности", — подытоживает хозяйка.

Дом нуждается в ремонте Фото: TikTok

Наконец она спросила у подписчиков, что бы изменили в этом доме они.

"Я бы эту страну не выбрала для жизни, много ненужных законов да и вообще тяжелая страна", — написала в комментариях одна из зрительниц;

Другой пользователь поинтересовался: "Где вы такие цены берете, возле Нюрнберга пересмотрел — от 200 тысяч евро и выше";

"Вы правы, нужно время, деньги и руки. Уверена, что со временем наведете красоту! Пусть ваша душа найдет покой в этом доме! Переезд в другую страну, это нелегкий шаг. Пусть вам повезет!" — пожелала следующая подписчица.

Блог украинцев стремительно становится популярным, собирая сотни тысяч просмотров, много отзывов, лайков, комментариев, репостов и других реакций.

