Женщина купила дом в селе: теперь придется все сносить бульдозером (фото)

Украинка из Киева приобрела в области старую избушку вместе с земельным участком. Она планировала реконструировать помещение, чтобы жить там, если случится "прилет" в их квартиру.

В своих предыдущих роликах автор показала, что в ее основном доме выбиты окна после очередной атаки российских войск. Чтобы иметь, где поселиться, на такой случай, она заняла деньги у брата и приобрела за 14 тысяч долларов старый дом в селе на Киевщине. Как сейчас выглядит участок размером 62 "сотки", — узнавайте в материале Фокуса.

"Надо отдать почти три тысячи долларов. Такую цену нам выставили, чтобы убрать этот маленький глиняный дом. Приезжает экскаватор, 2-3 человека и все это сваливают и вывозят. То, что мы хотим оставить себе, типа старых балок, оставляют на куче. Сказали, что справляются за день, — оставляют за собой ровную землю", — рассказывает владелица квартиры.

Разборка хижины

Женщина не скрывает, что была в шоке, когда услышала цену.

"Вообще я немного жадная, чтобы отдавать деньги. Более того, когда есть возможность сэкономить. Попросила мужа не спешить и самим попробовать разобрать этот домик", — рассказывает женщина.

Украинка купила глиняный дом под Киевом Фото: TikTok Украинка купила глиняный дом под Киевом Фото: TikTok

Киевлянка утверждает, что кое-что можно оставить себе, а глину вывезти самостоятельно. Возможно, в процессе удастся найти какой-то клад. "Я мечтательница", — заключает хозяйка.

Советы от зрителей

Пользователи сети, как это бывает обычно, начали раздавать советы и делиться опытом, как лучше справиться с очисткой территории под новый дом. Некоторые предлагают нанять грузовой автомобиль и разобрать дом самостоятельно, другие рекомендуют в первую очередь приобрести косилку.

"Можно взять просто пару человек в помощь, приобрести хорошую косилку, скосить все и сбросить на кучи. Потом распилить на дрова, сложить под стену. Ну, а если просто разровнять участок — совсем другая цена, не 100000", — прокомментировал один из участников обсуждения;

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

"Эта глина с соломой (саман) на вес золота, лучший утеплитель, чем минвата и пенопласт", — добавил следующий;

"Что-то действительно цена нереальная, разберите, что не надо — наймите самосвал и загрузите. Я самосвал "ЗИЛ" в четверых грузил лопатой за три часа, 2 женщины и два мужчины", — отметил еще кто-то.

Другие истории

Женщина, которую зовут Валерия, рассказала свою историю. "Интересная цена, мы под Каменец-Подольским купили дом с газом за 120 тыс. грн", — поделилась она. Мужчина, подписанный как "Мельник", опубликовал фотографию спичек, намекая, что проще сжечь дом.

