"Нам невероятно повезло": молодая семья купила дом в селе за $5 тысяч (фото)

Украинка, которую зовут Влада, вместе со своим мужем купила сельский дом. В своих социальных сетях она рассказывает, как планирует работы ремонт и организовывать пространство.

Женщина провела небольшую экскурсию по своему жилищу, продемонстрировав, что изменилось через месяц после их переезда. "Уже почти месяц живем в домике! Есть небольшие результаты", — отметила она в описании к своему ролику. Как украинка живет сегодня, — узнавал Фокус.

"Это участок с большим садом, огородом, другими хозяйственными постройками и домиком-мазанкой. Нам невероятно повезло, потому что все коммуникации уже были в доме: газ, вода, электричество, септик. Планов сейчас много, работа кипит. И да, мы сильно устаем. Но впервые мы чувствуем свободу. На самом деле появился смысл жизни", — комментирует она за кадром.

Зрители в комментариях делятся своими мыслями.

"Не знаю, как сейчас, а до войны в районе Умани подходили к председателю сельсовета. Он предлагал около десятка домов бесплатно, хозяева умерли. "Поживете, а потом оформите на себя", — говорил нам", — пишет один из участников обсуждения;

"У нас на Днепропетровщине такие лачуги стоили 20 тысяч гривен", — прокомментировал следующий;

Пара живет в сельской хижине Фото: TikTok

"У нас в селе такую мазанку люди купили за 2,5 тысячи", — добавил еще один.

Другой сказал: "Потенциал хороший, пространства много, в общем красиво, удачи вам, сил и денег!".

Это видео быстро ворвалось в тренды TikTok, собрало десятки тысяч просмотров, тысячи лайков и других реакций.

