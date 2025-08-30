Украинец нашел в Карпатах 110-летний дом, где жили его предки: что было внутри (фото)

Мужчина, которого зовут Михаил, отправился высоко в горы, чтобы найти заброшенную хижину своих предков. По его словам, родственники принадлежали к бойковской этнической группе, поэтому строились вдали от цивилизации.

В своих видео автор проводит экскурсию по территории деревянного дома, а перед этим косит высокие заросли, убирает мусор, а также разжигает костер, чтобы приготовить себе ужин. Что удалось там увидеть, — узнавал Фокус.

"В этом ролике я покажу вам уникальную старинную лесную хижину моих предков бойковской этнической группы Украины, которые строились далеко от сел в лесу, занимались скотоводством и сельским хозяйством без каких-либо современных удобств. Этот дом построен двоюродным братом моего прадеда еще в 1915 году", — написал Михаил в описании к своему репортажу.

Вдали от цивилизации

Мужчина признается, что редко бывает там, поскольку усадьба расположена высоко в горах вдали от цивилизации — в диких лесах Карпат.

"Я пытался показать вам лучшее, что мог, конечно, рисковал увидеть здесь много ядовитых змей и медведей. Надеюсь, вы оцените мою работу лайками и подписками на мой канал. И пусть добро победит зло. Слава Украине", — подытожил автор.

Мужчина смастерил веник из веток, чтобы замести внутри дома. Там сохранились личные вещи бывших жильцов, а также сельскохозяйственный инвентарь, в частности грабли и коса. Есть старая печь, деревянная кровать, ковер на стене, вышитые иконы.

В доме сохранились личные вещи бывших жильцов Фото: YouTube В доме сохранились личные вещи бывших жильцов Фото: YouTube

После обеда Михаил начал обустраивать место под костер, чтобы приготовить ужин: подготовил дрова, мясо в фольге и нарезал кусочками помидоры и хлеб.

Сюрприз внутри дома

На второй день путешественник обнаружил неожиданную находку — открытку, которой около 40 лет.

"Дорогая София! Поздравляю тебя с праздником весны, с днем 8 Марта! Желаю тебе хорошего настроения, крепкого здоровья, успехов в работе и личной жизни", — написала женщина, которая подписалась как Леся.

Михаил нашел в доме старую открытку Фото: YouTube

В конце своего путешествия Михаил осторожно закрыл все двери в доме, перед тем убрав за собой, упаковал вещи и пошел к горному ручью, чтобы искупаться.

Отзывы благодарных зрителей

Пользователи сети в комментариях засыпали его комплиментами. Некоторые поделились собственными эмоциями.

"Хорошо закончил свое путешествие, — в джакузи. Рад приветствовать тебя, Михаил, снова с роликом в YouTube. На этот раз у меня появилась грусть на сердце. Когда-то в этом домике жили люди: любили, работали, пели, колядовали, радовались жизни, а сейчас здесь пустота. Грустно. А домик — крепкий. Можно еще в нем жить. Успехов, Михаил! До следующих встреч!" — оставил свой отзыв один из зрителей.

