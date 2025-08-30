Українець знайшов у Карпатах 110-річну хату, де жили його предки: що було всередині (фото)

Чоловік, якого звуть Михайло, вирушив високо в гори, щоб віднайти покинуту хатину своїх предків. За його словами, родичі належали до бойківської етнічної групи, тому будувалися далеко від цивілізації.

Related video

У своїх відео автор проводить екскурсію територією дерев’яного помешкання, а перед цим косить високі зарослі, прибирає сміття, а також розпалює вогнище, аби приготувати собі вечерю. Що вдалося там побачити, — дізнавався Фокус.

"У цьому ролику я покажу вам унікальну старовинну лісову хатину моїх предків бойківської етнічної групи України, які будувалися далеко від сіл у лісі, займалися скотарством та сільським господарством без будь-яких сучасних зручностей. Цей будинок збудований двоюрідним братом мого прадіда ще у 1915 році", — написав Михайло в описі до свого репортажу.

Далеко від цивілізації

Чоловік зізнається, що рідко буває там, оскільки садиба розташована високо в горах далеко від цивілізації — у диких лісах Карпат.

"Я намагався показати вам найкраще, що міг, звичайно, ризикував побачити тут багато отруйних змій та ведмедів. Сподіваюся, ви оціните мою роботу лайками та підписками на мій канал. І нехай добро переможе зло. Слава Україні", — підсумував автор.

Чоловік змайстрував віника з гілок, аби замести всередині будинку. Там збереглись особисті речі колишніх господарів, а також сільськогосподарський інвентар, зокрема граблі та коса. Є стара піч, дерев’яне ліжко, килим на стіні, вишиті ікони.

У будинку збереглись особисті речі колишніх господарів Фото: YouTube У будинку збереглись особисті речі колишніх господарів Фото: YouTube

Після обіду Михайло почав облаштовувати місце під вогнище, щоб приготувати вечерю: підготував дрова, м’ясо у фользі та нарізав шматочками помідори та хліб.

Сюрприз всередині будинку

Другого дня мандрівник виявив несподівану знахідку — листівку, якій близько 40 років.

"Дорога Софійка! Вітаю тебе зі святом весни, з днем 8 Березня! Бажаю тобі гарного настрою, міцного здоров’я, успіхів у роботі та особистому житті", — написала жінка, яка підписалась як Леся.

Михайло знайшов у будинку стару листівку Фото: YouTube

У кінці своєї подорожі Михайло обережно позачиняв усі двері в будинку, перед тим прибравши за собою, спакував речі й пішов до гірського струмка, щоб скупатися.

Відгуки вдячних глядачів

Користувачі мережі у коментарях засипали його компліментами. Дехто поділився власними емоціями.

"Файно закінчив свою подорож, — в джакузі. Радий вітати тебе, Михайле, знову з роликом в YouTube. Цього разу у мене появився смуток на серці. Колись в цій хатинці жили люди: любили, працювали, співали, колядували, раділи життю, а зараз тут пустка. Сумно. А хатинка — міцна. Можна ще в ній жити. Успіхів, Михайле! До наступних зустрічей!" — залишив свій відгук один з глядачів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Посеред села звели житловий комплекс, але там ніхто не хоче жити. Замість раю для молодих сімей цей ЖК перетворився на "місто-привид" із бур’янами, що пробиваються крізь паркани

Жінка, яку звуть Аліна, купила сільський будинок у Дніпропетровській області поблизу Кривого Рогу. Господиня провела екскурсію, щоб показати всі переваги та недоліки свого житла.

Крім того, українка, яку звуть Катерина, придбала невеличкий будинок в селі Хімчин Рожнівської громади, що в Івано-Франківській області. На перший погляд, помешкання цілком придатне для заселення. Однак туди неможливо дістатися на транспорті, бо немає під’їзної дороги.