Українка купила хату в селі з сюрпризом — щоб доїхати туди, треба віддати 200 тисяч (фото)

Українка, яку звуть Катерина, придбала невеличкий будинок в селі Хімчин Рожнівської громади, що в Івано-Франківській області. На перший погляд, помешкання цілком придатне для заселення. Однак туди неможливо дістатися на транспорті, бо немає під’їзної дороги.

Усі етапи трансформації житла господиня показує у своїх соціальних мережах. Жінка зізнається, що й гадки не мала, що облаштування дороги займе стільки часу та зусиль, але вона не шкодує про своє рішення, бо налаштована розвивати село та впроваджувати зміни. З якими проблемами вона зіштовхнулась, — читайте у матеріалі Фокусу.

Хата без дороги

"Рік тому ми купили хату без під’їзду до земельної ділянки. Оскільки ми маємо право на дорогу до будинку, то звернулись до Рожнівської ОТГ. Приїхала комісія і нарахувала вартість дороги на 200 тисяч гривень й пообіцяла до кінця літа зробити. Коли приїхали журналісти, то вже розчистили стару дорогу та поїздив грейдер. Проте він був не в настрої, видно, і не доробив навіть частину дороги. Поки маємо так, а восени подивимось", — розповідає Катерина за кадром.

Жінка зазначила, що не робить дорогу не тому, що не хоче. На її думку, вартість під’їзду до будинку входить у його вартість, а "влада має працювати на користь тих, хто її обирає".

Що пишуть люди?

Позиція власниці посварила користувачів мережі. Одні підтримують її, інші навпаки — критикують за необдуманість та егоїзм.

"Приїхали рік тому, а гроші у вигляді податків селян з бюджету підуть, щоб вам дорогу зробить", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Купили будинок нижче ринкової вартості, а потім ОТГ винна, що дороги немає";

Усі етапи трансформації житла господиня показує у своїх соціальних мережах Фото: TikTok Усі етапи трансформації житла господиня показує у своїх соціальних мережах Фото: TikTok

"Дивно, ви знаходите проблеми, завідома знати про проблему з підʼїздом до хати, і все одно купувати хату, щоб потім на весь світ розповідати, що вас обманює сільрада. Люди нарочно не шукайте проблем!" — додала наступна глядачка, підписана як Зірка 888.

Хтось також поцікавився: "Навіщо взагалі покупати таку будівлю?". На що авторка відео відповіла: "Тому що ми хочемо розвивати країну і село, це наша ініціатива і не хочемо, аби суспільство було пасивним. Завжди і всюди є люди, які роблять край кращим".

Її відео зібрало понад 300 тисяч переглядів, тисячі вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій від небайдужих глядачів.

