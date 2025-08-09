"Шукала майже рік": українка купила в селі будинок за 30 тисяч гривень — як це можливо

Жінка, яку звуть Анна, вирішила кардинально змінити своє життя й оселитися за містом. Вона знайшла покинутий будинок, який коштував всього 30 тисяч гривень, і розпочала там капітальний ремонт.

Історія Анни зацікавила величезну аудиторію у TikTok. Як господиня обживається у селі, де знайшла житло за такою низькою ціною, та з чого почала ремонт, — дізнавався Фокус.

"Я купила будинок, який коштував 30 тисяч гривень. Майже рік шукала, і от нарешті знайшла те, що хотіла. Це маленький будинок в Миколаївській області з твердопаливним опаленням. Всередині є туалет і ванна. Також поблизу — криниця для води", — розповідає жінка.

Прибудови на території

За її словами, поблизу посаджений невеликий сад. На території також розташовані дві прибудови — літня кухня та курник. Це виявилось додатковим бонусом, хоча й проблем вистачало, адже в помешканні довгий час ніхто не проживав.

"Не все так радісно, як виглядало. Пізніше виплило дуже багато проблем. Яких? Про це я розповідаю у своєму блозі", — підсумовує авторка ролика, що зібрав сотні тисяч переглядів, вподобайок та коментарів.

Господиня доглядає за садом Фото: TikTok

Анна стверджує, що ремонт робитиме зі своєю мамою. У наступних відео вона показала, як здирає старі шпалери, стелить лінолеум, фарбує стіни, впорядковує територію, займаючись ландшафтним дизайном, закопує басейн й викопує компостну яму.

"За 30 тисяч гривень?" — здивувалась одна з підписниць у коментарях, розпочавши велику дискусію. "Є багато сіл по всій Україні з такими цінами", — відповіла їй інша глядачка.

Ціна викликає питання

"Де ви такі ціни знаходите. Зараз хліви продають без умов як мінімум за 3-4 тисячі доларів", — запитав один з учасників обговорення;

Хтось додав: "Я за 18 кілометрів від Одеси купила приватизовану ділянку з будинком за 2000 доларів. Треба знати, де шукати";

"Нема таких цін, не дурість людей", — пишуть скептики.

Коментарі від глядачів Анни Фото: TikTok Коментарі від глядачів Анни Фото: TikTok

Одна з глядачок поділилась власним досвідом: "Я у 2022-му році купила великий будинок за 50 тисяч гривень. Також в Миколаївській області. В мене великий садок, город, великий двір, дві клумби, є багато ягід та фруктів. Вихід до ставка. І що саме головне, тут нема сусідів".

Анна прибирає на території поблизу будинку Фото: TikTok

