"Найкраще рішення у житті": дівчина зробила з автобуса повноцінний будинок (фото)

38-річна Ліндзі з Великої Британії знайшла альтернативу дорогій оренді житла й купила старий двоповерховий автобус. Вона перетворила транспортний засіб на повноцінний будинок на колесах, а також зайнялась книжковим бізнесом.

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Дівчина вирішила кардинально змінити своє життя після продажу нерухомості. Замість купівлі нового будинку, що в середньому вартує $361 тисячу, вона інвестувала лише $24 тис. у старий двоповерховий автобус та власноруч перетворила його у затишне гніздечко. Детальніше про цей досвід, — читайте у матеріалі Фокусу.

"У мене завжди була ця божевільна ідея, що одного дня я житиму в автобусі", — розповідає Ліндзі у своєму TikTok.

Замість оренди квартири

Британка також зізналась, що практично не мала жодного досвіду в ремонті, але це її не зупинило. "Просто взялася за справу, роблячи все, що могла", — згадує британка про початок свого шляху. Цікаво, що її проєкт має й комерційну мету. Господиня планує використовувати другий поверх як житлову зону, а нижній — для книжкового бізнесу.

Під час ремонту довелося встановлювати піч, а також зайнятися створенням домашньої атмосфери. Крім того, власниці автобуса потрібно було отримати водійські права категорії С. "Цей проєкт забрав у мене всі сили. Але я завжди була такою людиною: якщо захочу щось зробити, поставивши собі мету, то просто йду до кінця", — поділився досвідом Ліндзі.

Ліндзі купила замість квартири автобус Фото: Instagram

Вона їздить автобусом на різні фестивалі та насолоджується життям у дорозі, а єдиним недоліком називає високу вартість пального — близько $135 за 150 миль (241 км).

Що кажуть глядачі?

"Мені подобається, хотів би я бути достатньо сміливим, щоб зробити це", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Це моя мрія! Вітаю!";

"Щиро вітаю із завершенням вашого дивовижного проєкту", — прокоментував наступний;

"Це найкраще рішення у житті", — висловився ще один глядач.

Відео з розповіддю про облаштування автобуса зібрало понад 322 тисячі переглядів та викликало захват у більшості користувачів мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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