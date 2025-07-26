"Лучшее решение в жизни": девушка сделала из автобуса полноценный дом (фото)

38-летняя Линдзи из Великобритании нашла альтернативу дорогой аренде жилья и купила старый двухэтажный автобус. Она превратила транспортное средство в полноценный дом на колесах, а также занялась книжным бизнесом.

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Девушка решила кардинально изменить свою жизнь после продажи недвижимости. Вместо покупки нового дома, который в среднем стоит $361 тысячу, она инвестировала всего $24 тыс. в старый двухэтажный автобус и собственноручно превратила его в уютное гнездышко. Подробнее об этом опыте, — читайте в материале Фокуса.

"У меня всегда была эта сумасшедшая идея, что однажды я буду жить в автобусе", — рассказывает Линдзи в своем TikTok.

Вместо аренды квартиры

Британка также призналась, что практически не имела никакого опыта в ремонте, но это ее не остановило. "Просто взялась за дело, делала все, что могла", — вспоминает британка о начале своего пути. Интересно, что ее проект имеет и коммерческую цель. Хозяйка планирует использовать второй этаж как жилую зону, а нижний — для книжного бизнеса.

Во время ремонта пришлось устанавливать печь, а также заняться созданием домашней атмосферы. Кроме того, владелице автобуса нужно было получить водительские права категории С. "Этот проект забрал у меня все силы. Но я всегда была таким человеком: если захочу что-то сделать, поставив себе цель, то просто иду до конца", — поделился опытом Линдзи.

Линдзи купила вместо квартиры автобус Фото: Instagram

Она ездит на автобусе на различные фестивали и наслаждается жизнью в дороге, а единственным недостатком называет высокую стоимость топлива — около $135 за 150 миль (241 км).

Что говорят зрители?

"Мне нравится, хотел бы я быть достаточно смелым, чтобы сделать это", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Это моя мечта! Поздравляю!";

"Искренне поздравляю с завершением вашего удивительного проекта", — прокомментировал следующий;

"Это лучшее решение в жизни", — высказался еще один зритель.

Видео с рассказом об обустройстве автобуса собрало более 322 тысяч просмотров и вызвало восторг у большинства пользователей сети.

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