Дизайнер интерьеров показала 7 вещей, которых нет дома у богатых людей (фото)
Опытный дизайнер интерьеров Бри Макдональд, которая часто работает с элитными клиентами, раскрыла секреты создания роскошного пространства. Оказывается, для этого не нужно тратить много денег.
Дизайнер заметила характерные особенности в оформлении домов состоятельных людей. По ее словам, создать интерьер "на миллион" можно даже с ограниченным бюджетом, если знать, чего стоит избегать. Подробнее об этом рассказывает издание Business Insider.
Модный декор быстро устаревает
"В дорогих домах предпочитают вневременные, простые элементы — нейтральные цветовые палитры, классические формы мебели и долговечные материалы как дерево, мрамор или кожа", — объясняет Бри.
Она утверждает, что модные дизайнерские решения могут быстро сделать пространство устаревшим: "Их лучше использовать осторожно как акценты, чтобы потом можно было легко заменить".
Беспорядок разрушает ощущение роскоши
Эксперт советует заботиться о чистоте поверхностей: "Я рекомендую держать такие поверхности как кофейные столики, столешницы и полки стилизованными только несколькими предметами — акцентными вазами, скульптурами или подборками книг. Это создает изящную, продуманную эстетику без ощущения перегрузки".
Искусственные растения портят впечатление
"Дешевые искусственные растения могут отвлекать от стильных дизайнерских решений", — отмечает специалистка.
Вместо этого она предлагает использовать живую зелень или высококачественные искусственные вазоны, которые максимально напоминают настоящие.
"Есть варианты, которые не требуют особого ухода. Например, оливковые деревья и фикусы прекрасно подходят для занятых людей. А если вы выбираете пластиковый декор, обязательно регулярно вытирайте с него пыль", — добавляет дизайнер.
Репродукция вместо искусства
По словам Макдональд, искусство имеет большое значение для создания атмосферы. "Массовые репродукции могут сделать дом безличным. Лучше выбирать уникальные произведения, которые резонируют с вами — оригинальные полотна, лимитированные издания или даже семейные фотографии в рамках".
Плохая фурнитура все портит
Дизайнер рекомендует заменять устаревшую фурнитуру на высококачественные варианты: "Полированный никель, латунь или матовый черный цвет — мои фавориты. Такие детали могут сделать даже бюджетную мебель похожей на ту, что изготовлена на заказ".
Хаотичные провода против элегантности
"Нет ничего хуже, чем зайти в красивое пространство и увидеть повсюду беспорядочные провода", — отмечает специалистка. Она советует использовать системы управления кабелями, прятать провода в стенах или выбирать мебель со встроенными отсеками.
Плохо подобранные шторы
"Окна — это фокус любой комнаты. Плохо подобранные шторы могут испортить общую эстетику вашего дома", — объясняет дизайнер.
Бри советует инвестировать средства в индивидуальные решения: "Я выбираю такие ткани как лен или бархат. Мне нравится сочетать прозрачные панели с темными шторами, чтобы достичь идеального баланса стиля и функциональности".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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