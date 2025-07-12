Дизайнер интерьеров показала 7 вещей, которых нет дома у богатых людей (фото)

Опытный дизайнер интерьеров Бри Макдональд, которая часто работает с элитными клиентами, раскрыла секреты создания роскошного пространства. Оказывается, для этого не нужно тратить много денег.

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Дизайнер заметила характерные особенности в оформлении домов состоятельных людей. По ее словам, создать интерьер "на миллион" можно даже с ограниченным бюджетом, если знать, чего стоит избегать. Подробнее об этом рассказывает издание Business Insider.

Модный декор быстро устаревает

"В дорогих домах предпочитают вневременные, простые элементы — нейтральные цветовые палитры, классические формы мебели и долговечные материалы как дерево, мрамор или кожа", — объясняет Бри.

Модный декор быстро устаревает Фото: Business Insider

Она утверждает, что модные дизайнерские решения могут быстро сделать пространство устаревшим: "Их лучше использовать осторожно как акценты, чтобы потом можно было легко заменить".

Беспорядок разрушает ощущение роскоши

Эксперт советует заботиться о чистоте поверхностей: "Я рекомендую держать такие поверхности как кофейные столики, столешницы и полки стилизованными только несколькими предметами — акцентными вазами, скульптурами или подборками книг. Это создает изящную, продуманную эстетику без ощущения перегрузки".

Беспорядок разрушает ощущение роскоши Фото: Business Insider

Искусственные растения портят впечатление

"Дешевые искусственные растения могут отвлекать от стильных дизайнерских решений", — отмечает специалистка.

Вместо этого она предлагает использовать живую зелень или высококачественные искусственные вазоны, которые максимально напоминают настоящие.

Искусственные растения портят впечатление Фото: Business Insider

"Есть варианты, которые не требуют особого ухода. Например, оливковые деревья и фикусы прекрасно подходят для занятых людей. А если вы выбираете пластиковый декор, обязательно регулярно вытирайте с него пыль", — добавляет дизайнер.

Репродукция вместо искусства

По словам Макдональд, искусство имеет большое значение для создания атмосферы. "Массовые репродукции могут сделать дом безличным. Лучше выбирать уникальные произведения, которые резонируют с вами — оригинальные полотна, лимитированные издания или даже семейные фотографии в рамках".

Репродукция вместо искусства Фото: Business Insider

Плохая фурнитура все портит

Дизайнер рекомендует заменять устаревшую фурнитуру на высококачественные варианты: "Полированный никель, латунь или матовый черный цвет — мои фавориты. Такие детали могут сделать даже бюджетную мебель похожей на ту, что изготовлена на заказ".

Плохая фурнитура все портит Фото: Business Insider

Хаотичные провода против элегантности

"Нет ничего хуже, чем зайти в красивое пространство и увидеть повсюду беспорядочные провода", — отмечает специалистка. Она советует использовать системы управления кабелями, прятать провода в стенах или выбирать мебель со встроенными отсеками.

Хаотичные провода против элегантности Фото: Business Insider

Плохо подобранные шторы

"Окна — это фокус любой комнаты. Плохо подобранные шторы могут испортить общую эстетику вашего дома", — объясняет дизайнер.

Бри советует инвестировать средства в индивидуальные решения: "Я выбираю такие ткани как лен или бархат. Мне нравится сочетать прозрачные панели с темными шторами, чтобы достичь идеального баланса стиля и функциональности".

Плохо подобранные шторы Фото: Business Insider

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